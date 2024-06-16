Чехія: Саміт – це не обговорення миру, а обговорення підтримки плану України
Глобальний саміт миру у Швейцарії – це не обговорення миру, а обговорення підтримки українського мирного плану. Надзвичайно важливим лишається надання військової допомоги Україні. Про це заявив заступник міністра закордонних справ Чеської Республіки Ян Маріан, передає Укрінформ.
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За його словами, Прага оцінює саміт як успішний: виходять з того, що у Швейцарії представлені 100 делегацій з усього світу.
Маріан звернув увагу, що навіть попри тиск Москви прибули також представники країн Південної Америки, Африки та Південно-Східної Азії. Дипломат додав, що Росія "дуже нервує з цього приводу".
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"Це великий сигнал підтримки України. Ми вважаємо надзвичайно важливим показати ту довгострокову підтримку українського мирного плану. Важливим є те, що процес буде продовжуватися і, можливо, одного дня до нього буде залучена і Росія. Це не обговорення миру, це обговорення підтримки українського мирного плану", – сказав він.
Також посадовець підкреслив: на думку Чехії, у цей момент надзвичайно важливим є надання військової підтримки Україні.
- Чеське МЗС повідомило, що боєприпаси, які були закуплені у межах чеської ініціативи, вже прибувають в Україну – цього року Київ зможе безперервно отримувати їхню "значну кількість".
- Голова української дипломатії зазначив, що робота над спільною декларацією Саміту миру завершена, текст збалансований, але принципові позиції України були враховані.
- Британська агенція Reuters опублікувала, як стверджується, проєкт спільного комюніке Саміту.
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