Чехія: Саміт – це не обговорення миру, а обговорення підтримки плану України

Росія "дуже нервує" з приводу того, що на захід прибули представники країн Південної Америки, Африки, Південно-Східної Азії, вважають в МЗС Чехії

Ілюстративне фото: Depositphotos

Глобальний саміт миру у Швейцарії – це не обговорення миру, а обговорення підтримки українського мирного плану. Надзвичайно важливим лишається надання військової допомоги Україні. Про це заявив заступник міністра закордонних справ Чеської Республіки Ян Маріан, передає Укрінформ.

Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram

За його словами, Прага оцінює саміт як успішний: виходять з того, що у Швейцарії представлені 100 делегацій з усього світу.

Маріан звернув увагу, що навіть попри тиск Москви прибули також представники країн Південної Америки, Африки та Південно-Східної Азії. Дипломат додав, що Росія "дуже нервує з цього приводу".

Читайте також: Радник Байдена: Путін міг попросити КНР не їхати на Саміт миру

"Це великий сигнал підтримки України. Ми вважаємо надзвичайно важливим показати ту довгострокову підтримку українського мирного плану. Важливим є те, що процес буде продовжуватися і, можливо, одного дня до нього буде залучена і Росія. Це не обговорення миру, це обговорення підтримки українського мирного плану", – сказав він.

Також посадовець підкреслив: на думку Чехії, у цей момент надзвичайно важливим є надання військової підтримки Україні.

Чеське МЗС повідомило, що боєприпаси, які були закуплені у межах чеської ініціативи, вже прибувають в Україну – цього року Київ зможе безперервно отримувати їхню "значну кількість".

Голова української дипломатії зазначив, що робота над спільною декларацією Саміту миру завершена, текст збалансований, але принципові позиції України були враховані.

Британська агенція Reuters опублікувала, як стверджується, проєкт спільного комюніке Саміту.

Читайте також: Мелоні відповіла на пропозицію Путіна: Ймовірніше, пропагандистський крок