Боєприпаси в межах чеської ініціативи вже прибувають в Україну – МЗС Чехії

Ян Ліпавський (Фото: EPA)

Боєприпаси, які були закуплені у межах чеської ініціативи, вже прибувають в Україну – цього року Київ зможе безперервно отримувати їхню "значну кількість". Про це заявив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський в інтервʼю Радіо Свобода.

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"Щиро кажучи, перші партії боєприпасів прибувають до України цими днями. Тож цього року ми зможемо закупити та безперервно постачати значну кількість боєприпасів. До цього часу через різні канали Чехія поставила понад мільйон снарядів для України", – заявив міністр.

Ліпавський стверджує – саме чеська ініціатива допомагає продовжувати постачати боєприпаси для українських військових.

Він зазначив, що вже 20 країн зобов'язалися брати участь в цій ініціативі, пʼять з них вже надіслали гроші, за які Чехія може укладати угоди та закуповувати боєприпаси з різних країн – це Німеччина, Нідерланди, Данія, Португалія, Канада.

Міністр не розкриває конкретних дат постачань, але наголосив, що "країни повинні оголосити, що угоди, які вони оплачують, виконані або ж – на якому етапі вони перебувають".

До ініціативи Чехії щодо закупівлі артснарядів для ЗСУ долучилися Канада, Фінляндія, Бельгія, Німеччина, Нідерланди, Португалія, Франція, Велика Британія, Данія, Швеція, Норвегія, Литва й інші країни.

21 березня очільник МЗС Польщі Сікорський заявив, що країна допоможе організувати перевезення до України артснарядів, закуплених у межах чеської ініціативи.

Прем'єр Чехії Петр Фіала 28 травня зазначив, що Київ може очікувати на першу партію 155-мм артснарядів уже "найближчими днями". 15 країн ЄС і НАТО вже внесли понад 1,6 млрд євро в ініціативу щодо закупівлі артилерійських снарядів для ЗСУ, заявив він.

29 травня міністерка оборони Чехі Чернохова повідомила, що лише чотири країни — Канада, Данія, Нідерланди та Португалія – надіслали гроші на закупівлю артилерійських снарядів Україні в межах чеської ініціативи.

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