На чеську ініціативу виділили гроші тільки чотири країни – глава Міноборони

Яна Чернохова закликала інших союзників доєднуватися, оскільки купляти снаряди у борг ніхто не буде

Яна Чернохова (Фото: Facebook)

Лише чотири країни — Канада, Данія, Нідерланди та Португалія – надіслали гроші на закупівлю артилерійських снарядів Україні в межах чеської ініціативи. Про це повідомила міністерка оборони Чехії Яна Чернохова, передає Euractiv.

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Вона зазначила, що Чехія не куплятиме снаряди в борг і закликала решту європейських союзників вкладатися в ініціативу.

"Якщо деякі країни підписали меморандум, але ще не надіслали кошти, ми не можемо продовжувати закупівлі. Це своєрідний заклик до тих урядів, які вже підписали меморандуми, надіслати гроші", – заявила посадовиця.

Прем'єр Чехії Петр Фіала 28 травня зазначив, що Київ може очікувати на першу партію артснарядів 155-мм уже "найближчими днями". 15 країн ЄС і НАТО вже внесли понад 1,6 млрд євро в ініціативу щодо закупівлі артилерійських снарядів для ЗСУ, заявив він.

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