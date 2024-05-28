Україна найближчими днями отримає перші артснаряди в межах чеської ініціативи – Фіала

Петр Фіала (Фото: EPA)

Найближчими днями Україна отримає перші артилерійські снаряди, закуплені в межах чеської ініціативи. Про це повідомив прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала, передає видання Barron's.

Читайте нас в Telegram: головні новини коротко

За його словами, 15 країн Європейського Союзу і НАТО вже внесли понад 1,6 млрд євро в ініціативу щодо закупівлі артилерійських снарядів для Збройних Сил України.

"Перші десятки тисяч боєприпасів калібру 155 міліметрів будуть доставлені в червні. Україна може очікувати першу партію вже найближчими днями", – заявив прем'єр Чехії.

17 лютого під час Мюнхенської безпекової конференції президент Чехії Петр Павел повідомив про 800 000 снарядів, які можуть бути відправлені до України. Йдеться про пів мільйона снарядів калібру 155 мм і ще 300 000 снарядів калібру 122 мм, які були знайдені в третіх країнах.

Читайте також: Чехія підтримує Україну щодо застосування західної зброї по Росії – прем'єр