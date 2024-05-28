Украина в ближайшие дни получит первые артснаряды в рамках чешской инициативы – Фиала

15 стран ЕС и НАТО уже внесли более 1,6 млрд евро, заявил премьер Чехии Фиала

Петр Фиала (Фото: EPA)

В ближайшие дни Украина получит первые артиллерийские снаряды, закупленные в рамках чешской инициативы. Об этом сообщил премьер-министр Чехии Петр Фиала, передает издание Barron's.

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По его словам, 15 стран Европейского Союза и НАТО уже внесли более 1,6 млрд евро в инициативу по закупке артиллерийских снарядов для Вооруженных Сил Украины.

"Первые десятки тысяч боеприпасов калибра 155 миллиметров будут доставлены в июне. Украина может ожидать первую партию уже в ближайшие дни", – заявил премьер Чехии.

17 февраля во время Мюнхенской конференции безопасности президент Чехии Петр Павел сообщил о 800 000 снарядов, которые могут быть отправлены в Украину. Речь идет о полумиллионе снарядов калибра 155 мм и еще 300 000 снарядов калибра 122 мм, найденных в третьих странах.

К инициативе Чехии по закупке артснарядов для ВСУ присоединились Канада, Финляндия, Бельгия, Германия, Нидерланды, Португалия, Франция, Великобритания, Дания, Швеция, Норвегия, Литва и другие страны.

21 марта глава МИД Польши Сикорский заявил, что страна поможет организовать перевозку в Украину артснарядов, закупленных в рамках чешской инициативы.

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