Украина в ближайшие дни получит первые артснаряды в рамках чешской инициативы – Фиала
В ближайшие дни Украина получит первые артиллерийские снаряды, закупленные в рамках чешской инициативы. Об этом сообщил премьер-министр Чехии Петр Фиала, передает издание Barron's.
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По его словам, 15 стран Европейского Союза и НАТО уже внесли более 1,6 млрд евро в инициативу по закупке артиллерийских снарядов для Вооруженных Сил Украины.
"Первые десятки тысяч боеприпасов калибра 155 миллиметров будут доставлены в июне. Украина может ожидать первую партию уже в ближайшие дни", – заявил премьер Чехии.
17 февраля во время Мюнхенской конференции безопасности президент Чехии Петр Павел сообщил о 800 000 снарядов, которые могут быть отправлены в Украину. Речь идет о полумиллионе снарядов калибра 155 мм и еще 300 000 снарядов калибра 122 мм, найденных в третьих странах.
- К инициативе Чехии по закупке артснарядов для ВСУ присоединились Канада, Финляндия, Бельгия, Германия, Нидерланды, Португалия, Франция, Великобритания, Дания, Швеция, Норвегия, Литва и другие страны.
- 21 марта глава МИД Польши Сикорский заявил, что страна поможет организовать перевозку в Украину артснарядов, закупленных в рамках чешской инициативы.
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