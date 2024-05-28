Чехия поддерживает Украину насчет применения западного оружия по России – премьер

Денис Шмигаль и Петр Фиала (Фото: премьер-министр Украины)

На чешскую инициативу по закупке снарядов для ВСУ уже собрано 1,6 млрд евро, премьер-министры Украины и Чехии проговорили возможность применения западного оружия по территории России. Об этом сообщил глава правительства Денис Шмыгаль после встречи в Праге с чешским коллегой Петром Фиалой.

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В ходе двусторонней встречи чиновники обсудили реализацию артиллерийской инициативы – на нее уже собрано более 1,6 млрд евро. Для Украины важно, чтобы боеприпасы поступали вовремя, системно и согласно графику уже с июня, акцентировал Шмыгаль.

Также премьеры проговорили возможность использования оружия партнеров для защиты Украины на территории России, Шмыгаль поблагодарил коллегу за поддержку в этом вопросе.

Среди тем разговора были совместные производства в сфере оборонно-промышленного комплекса и объединение усилий по усилению давления на Россию: санкции, конфискация российских активов, формула мира и актуальные вопросы сотрудничества.

Украинская делегация прибыла в Прагу по приглашению премьера Чехии – для широкой рабочей встречи по потребностям Украины совместно с лидерами Польши, Латвии, Дании, Нидерландов, представителями США.

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17 февраля во время Мюнхенской конференции безопасности президент Чехии Павел сообщил о 800 000 снарядах, которые могут быть отправлены в Украину при наличии финансирования. К инициативе присоединились Германия, Франция, Бельгия, Нидерланды, Польша и другие государства – всего более 20. В мае Павел заявил, что Украина получит первую партию артснарядов в июне.

Украина пытается самостоятельно производить часть боеприпасов. Укроборонпром уже смог наладить серийное производство артиллерийских снарядов, а также минометных мин советских калибров, а теперь постепенно переходит к изготовлению боеприпасов калибров НАТО – 60 мм минометных мин. Чтобы стимулировать производство боеприпасов, Кабмин установил маржу на уровне 25%.

Sky News со ссылкой на анализ консалтинговой компании Bain&Company утверждает, что России удается производить артиллерийские снаряды втрое быстрее, чем западным партнерам Украины, и примерно в четыре раза дешевле.

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