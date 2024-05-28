Чехія підтримує Україну щодо застосування західної зброї по Росії – прем'єр

Денис Шмигаль та Петр Фіала (Фото: прем'єр-міністр України)

На чеську ініціативу з закупівлі снарядів для ЗСУ вже зібрано 1,6 млрд євро, прем'єр-міністри України та Чехії проговорили можливість застосування західної зброї по території Росії. Про це повідомив очільник уряду Денис Шмигаль після зустрічі у Празі з чеським колегою Петром Фіалою.

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Під час двосторонньої зустрічі посадовці обговорили реалізацію артилерійської ініціативи – на неї вже зібрано понад 1,6 млрд євро. Для України важливо, щоб боєприпаси надходили вчасно, системно та згідно з графіком вже з червня, акцентував Шмигаль.

Також прем'єри проговорили можливість використання зброї партнерів для захисту України на території Росії, Шмигаль подякував колезі за підтримку у цьому питанні.

Серед тем розмови також були спільні виробництва у сфері оборонно-промислового комплексу та об'єднання зусиль щодо посилення тиску на Росію: санкції, конфіскація російських активів, формула миру та актуальні питання співпраці.

Українська делегація прибула у Прагу на запрошення прем'єра Чехії – задля широкої робочої зустрічі щодо потреб України спільно з лідерами Польщі, Латвії, Данії, Нідерландів, представниками США.

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17 лютого під час Мюнхенської конференції безпеки президент Чехії Павел повідомив про 800 000 снарядів, які можуть бути відправлені в Україну за наявності фінансування. До ініціативи приєдналися Німеччина, Франція, Бельгія, Нідерланди, Польща та інші держави – загалом понад 20. У травні Павел заявив, що Україна отримає першу партію артснарядів у червні.

Україна намагається самостійно виробляти частину боєприпасів. Укроборонпром уже зміг наладити серійне виробництво артилерійських снарядів, а також мінометних мін радянських калібрів, а тепер поступово переходить до виготовлення боєприпасів калібрів НАТО – 60-мм мінометних мін. Щоб стимулювати виробництво боєприпасів, Кабмін встановив маржу на рівні 25%.

Sky News з посиланням на аналіз консалтингової компанії Bain & Company стверджує, що Росії вдається виробляти артилерійські снаряди втричі швидше, ніж західним партнерам України, і приблизно в чотири рази дешевше.

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