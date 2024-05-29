Європейські лідери сподіваються передати Україні 500 000 артснарядів до кінця року
До кінця 2024 року європейські союзники планують передати Україні 500 000 артилерійських снарядів, закуплених у межах чеської ініціативи. Про це йдеться у спільній заяві лідерів Євросоюзу, передає Radio Free Europe.
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Прем'єр Чехії Петр Фіала 28 травня зазначив, що Київ може очікувати на першу партію артснарядів 155-мм уже "найближчими днями". 15 країн ЄС і НАТО вже внесли понад 1,6 млрд євро в ініціативу щодо закупівлі артилерійських снарядів для ЗСУ, заявив він.
Після зустрічі у Празі європейські лідери заявили, що за поточного фінансування вони "очікують забезпечити передання півмільйона артилерійських боєприпасів до кінця року".
Президент Польщі Анджей Дуда своєю чергою пообіцяв сприяти транспортуванню артилерійських снарядів і назвав ситуацію на українсько-російському фронті складною. За його словами, Росія володіє ініціативою у війні й готує ще один великий наступ, а артилерія відіграватиме ключову роль в обороні українських військових.
- До ініціативи Чехії щодо закупівлі артснарядів для ЗСУ долучилися Канада, Фінляндія, Бельгія, Німеччина, Нідерланди, Португалія, Франція, Велика Британія, Данія, Швеція, Норвегія, Литва й інші країни.
- 21 березня очільник МЗС Польщі Сікорський заявив, що країна допоможе організувати перевезення до України артснарядів, закуплених у межах чеської ініціативи.
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