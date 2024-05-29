Европейские лидеры надеются передать Украине 500 000 артснарядов до конца года

При текущем финансировании союзники ожидают обеспечить передачу полумиллиона артиллерийских боеприпасов до конца года

Петр Фиала (Фото: ЕРА)

До конца 2024 года европейские союзники планируют передать Украине 500 000 артиллерийских снарядов, закупленных в рамках чешской инициативы. Об этом говорится в совместном заявлении лидеров Евросоюза, передает Radio Free Europe.

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Премьер Чехии Петр Фиала 28 мая отметил, что Киев может ожидать первой партии артснарядов 155-мм уже "в ближайшие дни". 15 стран ЕС и НАТО уже внесли более 1,6 млрд евро в инициативу по закупке артиллерийских снарядов для ВСУ, заявил он.

После встречи в Праге европейские лидеры заявили, что при текущем финансировании они "ожидают обеспечить передачу полумиллиона артиллерийских боеприпасов до конца года".

Президент Польши Анджей Дуда в свою очередь пообещал способствовать транспортировке артиллерийских снарядов и назвал ситуацию на украинско-российском фронте сложной. По его словам, Россия владеет инициативой в войне и готовит еще одно большое наступление, а артиллерия будет играть ключевую роль в обороне украинских военных.

К инициативе Чехии по закупке артснарядов для ВСУ присоединились Канада, Финляндия, Бельгия, Германия, Нидерланды, Португалия, Франция, Великобритания, Дания, Швеция, Норвегия, Литва и другие страны.

21 марта глава МИД Польши Сикорский заявил, что страна поможет организовать перевозку в Украину артснарядов, закупленных в рамках чешской инициативы.

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