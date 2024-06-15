Боеприпасы в рамках чешской инициативы уже прибывают в Украину – МИД Чехии

Ян Липавский (Фото: EPA)

Боеприпасы, закупленные в рамках чешской инициативы, уже прибывают в Украину – в этом году Киев сможет непрерывно получать их "значительное количество". Об этом заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский в интервью Радио Свобода.

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"Честно говоря, первые партии боеприпасов прибывают в Украину в эти дни. Поэтому в этом году мы сможем закупить и непрерывно поставлять значительное количество боеприпасов. К этому времени через разные каналы Чехия поставила более миллиона снарядов для Украины", – заявил министр.

Липавский утверждает, что именно чешская инициатива помогает продолжать поставлять боеприпасы для украинских военных.

Он отметил, что уже 20 стран обязались участвовать в этой инициативе, пять из них уже направили деньги, за которые Чехия может заключать соглашения и закупать боеприпасы из разных стран – Германия, Нидерланды, Дания, Португалия, Канада.

Министр не раскрывает конкретных дат поставок, но подчеркнул, что "страны должны объявить, что оплачиваемые ими соглашения выполнены или же – на каком этапе они находятся".

К инициативе Чехии по закупке артснарядов для ВСУ присоединились Канада, Финляндия, Бельгия, Германия, Нидерланды, Португалия, Франция, Великобритания, Дания, Швеция, Норвегия, Литва и другие страны.

21 марта глава МИД Польши Сикорский заявил, что страна поможет организовать перевозку в Украину артснарядов, закупленных в рамках чешской инициативы.

Премьер Чехии Петр Фиала 28 мая отметил, что Киев может ожидать первой партии 155-мм артснарядов уже "в ближайшие дни". 15 стран ЕС и НАТО уже внесли более 1,6 млрд евро в инициативу по закупке артиллерийских снарядов для ВСУ, заявил он.

29 мая министр обороны Чехи Чернохова сообщила, что только четыре страны – Канада, Дания, Нидерланды и Португалия – послали деньги на закупку артиллерийских снарядов Украине в рамках чешской инициативы.

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