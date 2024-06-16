Чехия: Саммит – это не обсуждение мира, а обсуждение поддержки плана Украины

РФ "очень нервничает" по поводу того, что на мероприятие прибыли представители стран Южной Америки, Африки, Юго-Восточной Азии, считают в МИДе Чехии.

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Глобальный саммит мира в Швейцарии – это не обсуждение мира, а обсуждение поддержки украинского мирного плана. Чрезвычайно важным остается предоставление военной помощи Украине. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Чешской Республики Ян Мариан, передает Укринформ.

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По его словам, Прага оценивает саммит как успешный: исходят из того, что в Швейцарии представлено 100 делегаций со всего мира.

Мариан обратил внимание, что даже несмотря на давление Москвы прибыли также представители стран Южной Америки, Африки и Юго-Восточной Азии. Дипломат добавил, что Россия "очень нервничает по этому поводу".

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"Это большой сигнал поддержки Украины. Мы считаем чрезвычайно важным показать ту долгосрочную поддержку украинского мирного плана. Важно то, что процесс будет продолжаться и, возможно, однажды к нему будет привлечена и Россия. Это не обсуждение мира, это обсуждение поддержки украинского мирного плана", – сказал он.

Также чиновник подчеркнул: по мнению Чехии, в этот момент чрезвычайно важно оказание военной поддержки Украине.

Чешский МИД сообщил, что боеприпасы, закупленные в рамках чешской инициативы, уже прибывают в Украину – в этом году Киев сможет непрерывно получать их "значительное количество".

Глава украинской дипломатии отметил, что работа над совместной декларацией Саммита мира завершена, текст сбалансирован, но принципиальные позиции Украины были учтены.

Британское агентство Reuters опубликовало, как утверждается, проект совместного коммюнике Саммита.

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