Россию заставят сдаться, если она не согласится на условия международного сообщества.

Джорджа Мэлони отметила, что мир в Украине не означает, что страна должна сдаться

Джорджа Мэлони (Фото: ALESSANDRO DELLA VALLE / EPA)

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони на Саммите мира заявила, что Россию заставят сдаться, если она не согласится с условиями международного сообщества по Украине.

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Она отметила, что защищать Украину – значит защищать систему правил и объединить усилия международного сообщества для этого.

"Если Россия не согласится с этим – мы заставим ее сдаться. И нам нужно установить минимальные условия для этой дискуссии [с Россией о мире]", – отметила Мелони.

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Также премьер акцентировала: мир не означает, что Украина должна сдаться, как считает российский диктатор Владимир Путин.

Она отметила, что так не будет, а ставить такие условия – это "очень неправильно", и создает опасный прецедент для всех.

Пока что Италия не позволяла Украине наносить удары своим оружием по территории России.

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