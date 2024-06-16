Россию заставят сдаться, если она не согласится на условия международного сообщества.
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони на Саммите мира заявила, что Россию заставят сдаться, если она не согласится с условиями международного сообщества по Украине.
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Она отметила, что защищать Украину – значит защищать систему правил и объединить усилия международного сообщества для этого.
"Если Россия не согласится с этим – мы заставим ее сдаться. И нам нужно установить минимальные условия для этой дискуссии [с Россией о мире]", – отметила Мелони.
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Также премьер акцентировала: мир не означает, что Украина должна сдаться, как считает российский диктатор Владимир Путин.
Она отметила, что так не будет, а ставить такие условия – это "очень неправильно", и создает опасный прецедент для всех.
Пока что Италия не позволяла Украине наносить удары своим оружием по территории России.
- Мелони назвала, скорее, пропагандистским шагом "предложение" Путина относительно якобы условий прекращения огня в войне РФ против Украины.
- Премьер Нидерландов заявил, что мир в российско-украинской войне наступит только тогда, когда РФ будет согласна с международными принципами и уставом ООН.
- В Чешском МИД отметили, что Саммит – это не обсуждение мира, а обсуждение поддержки украинского мирного плана, и чрезвычайно важным остается предоставление военной помощи Украине.
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