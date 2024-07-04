Павел: Важливо підтримувати Україну настільки, щоб РФ зрозуміла, що єдиний вихід – переговори

Петр Павел зазначив, що пропозиції Росії щодо припинення війни в Україні досі були ультимативними

Петр Павел (Фото: Valda Kalnina/EPA)

Президент Чехії Петр Павел вважає, що Росія ще не дійшла висновку, що вона не зможе досягти своєї мети в Україні із застосуванням військової сили, тому Москва не має жодного стимулу для того, щоб сісти за стіл переговорів. Таку думку Павел висловив в ефірі Radio Prague International.

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За його словами, пропозиції Росії щодо припинення війни досі були ультимативними та мали на увазі капітуляцію України, а не "міцну основу для мирних переговорів".

Він зазначив, що важливо підтримувати Україну настільки, щоб Росія зрозуміла, що єдиний спосіб покласти край конфлікту – це переговори, а не продовження бойових дій.

"Росія не досягла якихось значних територіальних успіхів, і жодних ознак стратегічного прориву з її боку не передбачається, але має більше ресурсів, ніж Україна", – констатував Павел.

Він зазначив, що країна, яка зазнала нападу, своїм "ставленням, героїзмом солдатів і цивільних доводить, що в неї є рішучість і шанс захистити себе".

11 червня Зеленський заявив, що Україна відкидає можливість компромісів у війні, а РФ має понести відповідальність за наслідки своїх дій на українській території.

14 червня Путін заявив, нібито окупанти "негайно припинять вогонь", а Кремль буде готовий до переговорів, якщо Сили оборони вийдуть з території чотирьох українських областей.

Зеленський назвав заяви Путіна щодо припинення війни ультиматумом і порівняв його з Гітлером.

30 червня Зеленський заявив, що Україна може вести перемовини з Росією через посередників і як приклад навів формат Чорноморської зернової ініціативи.

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