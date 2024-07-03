Шольц відповів на заяву Путіна про готовність до переговорів в обмін на чотири області

Олаф Шольц (Фото: Johanna Geron/EPA)

Канцлер Німеччини Олаф Шольц сказав, що заява російського диктатора Володимира Путіна щодо перемир’я в обмін на чотири українські області демонструє, наскільки цинічно мислить влада РФ. Таку думку він висловив під час урядових слухань в Бундестазі, передає ASB Zeitung.

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У Шольца запитали, коли може бути досягнуто припинення вогню між Україною та Росією.

"На мій погляд, перемир’я, спрямоване на капітуляцію України, ми не можемо підтримувати з боку Німеччини", – заявив німецький канцлер.

Він згадав заяву Путіна про те, що Москва буде готова до переговорів, якщо Україна виведе свої війська з Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей. За словами Шольца, це показує, "наскільки цинічно мислить російська влада і що Путін зовсім не збирається припиняти війну".

Також у нього запитали, чи дає він гарантію, що Німеччина не стане учасником війни в Україні.

"Так, я даю таку гарантію. Я виступаю за це як канцлер", – заявив він.

МЗС відповіло на чергові заяви диктатора: у відомстві вважають, що такими висловлюваннями РФ хоче завадити участі лідерів країн світу у Саміті миру.

Зеленський назвав заяви Путіна щодо припинення війни ультиматумом і порівняв його з лідером нацистської Німеччини Гітлером.

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