Шольц ответил на заявление Путина о готовности к переговорам в обмен на четыре области

Олаф Шольц (Фото: Johanna Geron/EPA)

Канцлер Германии Олаф Шольц сказал, что заявление российского диктатора Владимира Путина о перемирии в обмен на четыре украинские области демонстрирует, насколько цинично мыслят власти РФ. Такое мнение он высказал в ходе правительственных слушаний в Бундестаге, передает ASB Zeitung.

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У Шольца спросили, когда может быть достигнуто прекращение огня между Украиной и Россией.

"На мой взгляд, перемирие, направленное на капитуляцию Украины, мы не можем поддерживать со стороны Германии", – заявил немецкий канцлер.

Он упомянул заявление Путина о том, что Москва будет готова к переговорам, если Украина выведет свои войска из Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей. По словам Шольца, это показывает, "насколько цинично мыслят российские власти и что Путин совсем не собирается прекращать войну".

Также у него спросили, дает ли он гарантию, что Германия не станет участником войны в Украине.

"Да, я даю такую гарантию. Я выступаю за это как канцлер", – заявил он.

МИД ответил на очередные заявления диктатора: в ведомстве считают, что такими высказываниями РФ хочет помешать участию лидеров стран в Саммите мира.

Зеленский назвал заявления Путина о прекращении войны ультиматумом и сравнил его с лидером нацистской Германии Гитлером.

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