Шольц о плане Путина по "перемирию": Кто верит, очевидно, пересмотрели Russia Today
Канцлер Германии Олаф Шольц отверг предложение диктатора Владимира Путина о "прекращении войны". Слова политика в Бундестаге передает издание Deutsche Welle.
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"Тот, кто верит, что Украина такое переживет и что из этого получится прочный мир в Европе, тот, очевидно, уж очень много смотрит Russia Today", – заявил он.
По словам Шольца, диктатор РФ продолжает делать ставку на продолжении войны.
Политик отметил, что это становится особенно очевидным по путинскому "предложению о перемирии".
"Ведь речь в нем [в плане Путина] идет не о прекращении огня. Нет, там еще говорилось о том, что территории Украины, еще даже не занятые российскими войсками, что и они должны быть в нарушение международного права переданы России, что Украина должна быть демилитаризована и что она должна и в будущем отказаться от какой-либо военной помощи", – добавил немецкий канцлер.
- 14 июня Путин объявил очередное псевдопредложение – якобы захватчики "немедленно прекратят огонь", а Кремль будет готов к переговорам, если Силы обороны выйдут с территории четырех украинских областей.
- Также диктатор хотел бы, чтобы эти области и временно оккупированный Крым были зафиксированы в международных договорах как "субъекты РФ", что предусматривало бы и отмену санкций против России, хотя ранее неоднократно утверждал, что западные санкции якобы никак не влияют на экономику РФ.
- Шольц отметил, что лидеры Группы семи не обсуждали заявления Путина, ведь они несерьезны. Премьер Италии назвала, вероятнее всего, пропагандистским шагом "предложение" Путина.
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