Шольц о плане Путина по "перемирию": Кто верит, очевидно, пересмотрели Russia Today

Олаф Шольц (Фото: EPA)

Канцлер Германии Олаф Шольц отверг предложение диктатора Владимира Путина о "прекращении войны". Слова политика в Бундестаге передает издание Deutsche Welle.

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"Тот, кто верит, что Украина такое переживет и что из этого получится прочный мир в Европе, тот, очевидно, уж очень много смотрит Russia Today", – заявил он.

По словам Шольца, диктатор РФ продолжает делать ставку на продолжении войны.

Политик отметил, что это становится особенно очевидным по путинскому "предложению о перемирии".

"Ведь речь в нем [в плане Путина] идет не о прекращении огня. Нет, там еще говорилось о том, что территории Украины, еще даже не занятые российскими войсками, что и они должны быть в нарушение международного права переданы России, что Украина должна быть демилитаризована и что она должна и в будущем отказаться от какой-либо военной помощи", – добавил немецкий канцлер.

14 июня Путин объявил очередное псевдопредложение – якобы захватчики "немедленно прекратят огонь", а Кремль будет готов к переговорам, если Силы обороны выйдут с территории четырех украинских областей.

Также диктатор хотел бы, чтобы эти области и временно оккупированный Крым были зафиксированы в международных договорах как "субъекты РФ", что предусматривало бы и отмену санкций против России, хотя ранее неоднократно утверждал, что западные санкции якобы никак не влияют на экономику РФ.

Шольц отметил, что лидеры Группы семи не обсуждали заявления Путина, ведь они несерьезны. Премьер Италии назвала, вероятнее всего, пропагандистским шагом "предложение" Путина.

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