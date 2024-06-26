Шольц про план Путіна з "перемир'я": Хто вірить, очевидно, передивилися Russia Today

Німецький канцлер зазначив, що російський диктатор і далі робить ставку на продовженні війни

Олаф Шольц (Фото: EPA)

Канцлер Німеччини Олаф Шольц відкинув пропозицію диктатора Володимира Путіна про "припинення війни". Слова політика у Бундестазі передає видання Deutsche Welle.

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"Той, хто вірить, що Україна таке переживе і що з цього вийде міцний мир у Європі, очевидно, ну дуже багато дивиться Russia Today", – заявив він.

За словами Шольца, диктатор РФ і далі робить ставку на продовженні війни.

Політик зазначив, що це стає особливо очевидним за путінською "пропозицією про перемир'я".

"Адже йдеться в ньому [плані Путіна] не про припинення вогню. Ні, там ще говорилося про те, що території України, ще навіть не зайняті російськими військами, що і вони мають бути, порушуючи міжнародне право, передані Росії, що Україна повинна бути демілітаризована і що вона повинна і в майбутньому відмовитися від будь-якої військової допомоги", – додав німецький канцлер.

14 червня Путін оголосив чергову псевдопропозицію – нібито загарбники "негайно припинять вогонь", а Кремль буде готовий до переговорів, якщо Сили оборони вийдуть із території чотирьох українських областей.

Також диктатор хотів би, щоб ці області й тимчасово окупований Крим були зафіксовані у міжнародних договорах як "суб’єкти РФ", що передбачало б і скасування санкцій проти Росії, хоча раніше неодноразово стверджував, що західні санкції нібито жодним чином не впливають на економіку РФ.

Шольц зазначив, що лідери Групи семи не обговорювали заяви Путіна, адже вони несерйозні. Прем'єрка Італії назвала, ймовірніше, пропагандистським кроком "пропозицію" Путіна.

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