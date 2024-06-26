Шольц про план Путіна з "перемир'я": Хто вірить, очевидно, передивилися Russia Today
Канцлер Німеччини Олаф Шольц відкинув пропозицію диктатора Володимира Путіна про "припинення війни". Слова політика у Бундестазі передає видання Deutsche Welle.
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"Той, хто вірить, що Україна таке переживе і що з цього вийде міцний мир у Європі, очевидно, ну дуже багато дивиться Russia Today", – заявив він.
За словами Шольца, диктатор РФ і далі робить ставку на продовженні війни.
Політик зазначив, що це стає особливо очевидним за путінською "пропозицією про перемир'я".
"Адже йдеться в ньому [плані Путіна] не про припинення вогню. Ні, там ще говорилося про те, що території України, ще навіть не зайняті російськими військами, що і вони мають бути, порушуючи міжнародне право, передані Росії, що Україна повинна бути демілітаризована і що вона повинна і в майбутньому відмовитися від будь-якої військової допомоги", – додав німецький канцлер.
- 14 червня Путін оголосив чергову псевдопропозицію – нібито загарбники "негайно припинять вогонь", а Кремль буде готовий до переговорів, якщо Сили оборони вийдуть із території чотирьох українських областей.
- Також диктатор хотів би, щоб ці області й тимчасово окупований Крим були зафіксовані у міжнародних договорах як "суб’єкти РФ", що передбачало б і скасування санкцій проти Росії, хоча раніше неодноразово стверджував, що західні санкції нібито жодним чином не впливають на економіку РФ.
- Шольц зазначив, що лідери Групи семи не обговорювали заяви Путіна, адже вони несерйозні. Прем'єрка Італії назвала, ймовірніше, пропагандистським кроком "пропозицію" Путіна.
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