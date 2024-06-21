Путін боїться, що програш у війні "зітре тисячолітню історію РФ". Сікорський висміяв його

Радослав Сікорський переконаний, що після імперії настає місце для "національного життя"

Радослав Сікорський (Фото: МЗС Польщі)

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що програш Росії у війні проти України нібито "покладе край тисячолітній російській державності". Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський жартома порадив йому не хвилюватися, оскільки історія Росії не налічує 1000 років.

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"Стратегічна поразка для Росії означатиме припинення її державності, це означає кінець тисячолітньої історії", – сказав кремлівський диктатор.

Сікорський своєю чергою нагадав, що історія Москви становить менш як 900 років, адже місто було засновано лише 1147 року. Саме тому Путін "надмірно хвилюється" щодо програшу Росії у війні з Україною й того, що це "покладе край тисячолітній російській державності", додав глава польського МЗС.

Він також нагадав, що РФ пережила поразки в Кримській війні, війні з Японією, Першій світовій війні, після вторгненні в Польщу 1920 року, війні в Афганістані та холодній війні (тобто вже неодноразово програвала війни).

"Після імперії настає місце для національного життя", – підсумував Сікорський.

У травні 2024 року глава польської дипломатії заявив, що Путін – "абсурдний лідер міжнародного консерватизму", використовує традиціоналізм як зброю, щоб схилити на свій бік західних правих.

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