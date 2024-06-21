Путин боится, что проигрыш в войне "сотрет тысячелетнюю историю РФ". Сикорский высмеял его

Радослав Сикорский (Фото: МИД Польши)

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что проигрыш России в войне против Украины якобы "положит конец тысячелетней российской государственности". Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в шутку посоветовал ему не беспокоиться, поскольку история России не насчитывает 1000 лет.

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"Стратегическое поражение для России будет означать прекращение ее государственности, это означает конец тысячелетней истории", – сказал кремлевский диктатор.

Сикорский в свою очередь напомнил, что история Москвы составляет менее 900 лет, ведь город был основан только в 1147 году. Именно поэтому Путин "чрезмерно волнуется" по поводу проигрыша России в войне с Украиной и того, что это "положит конец тысячелетней российской государственности", добавил глава польского МИД.

Он также напомнил, что РФ пережила поражение в Крымской войне, войне с Японией, Первой мировой войне, после вторжения в Польшу 1920 года, войне в Афганистане и холодной войне (то есть уже неоднократно проигрывала войны).

"После империи наступает место для национальной жизни", – подытожил Сикорский.

В мае 2024 года глава польской дипломатии заявил, что Путин – "абсурдный лидер международного консерватизма", использует традиционализм как оружие, чтобы склонить на свою сторону западных правых.

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