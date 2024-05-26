Глава МИД Польши: Путин абсурдный лидер мирового консерватизма, он полковник КГБ, ей-богу

Радослав Сикорский считает, что россияне могли заметить: по некоторым вопросам можно вбить клинья в западные общества

Владимир Путин (Фото: EPA)

Российский диктатор Владимир Путин – "абсурдный лидер международного консерватизма", использующий традиционализм как оружие, чтобы склонить на свою сторону западных правых. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью The Guardian.

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Чиновник предупредил, что Путин пытается склонить на свою сторону правых в Европе и США, используя традиционализм как оружие.

"Он абсурдный лидер международного консерватизма. Мы говорим о полковнике КГБ [Комитета государственной безопасности СССР], ей-богу. Я думаю, что россияне около 15 лет назад провели определенный опрос, а может, они просто заметили, что по некоторым вопросам, таким как отношение к гомосексуализму, полу, ко всем видам идентичностей, можно убить клинья в наши общества", – пояснил Сикорский.

К примеру, Центральная Европа на 10-15 лет отставала от Западной в отношении к этим вопросам, заявил он.

Следует учесть неточность министра: воинское звание полковника Путину дали уже когда он стал директором Федеральной службы безопасности России, а в КГБ он дослужился только до подполковника – присвоили "по выслуге лет".

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4 мая чиновник сообщил, что Польша "не будет раскрывать карты" относительно возможного отправления войск в Украину.

25 мая Сикорский заявил, что Польша поддерживает удары Украины по военным объектам на территории России и считает, что западные страны должны прекратить ограничивать себя в оказании помощи Украине.

По словам главы МИД Польши, США угрожали России уничтожить все российские военные цели в Украине, если и решится использовать ядерное оружие.

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