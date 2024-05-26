Макрон про допомогу Україні: Мир – це не капітуляція та відмова від принципів
Емманюель Макрон (Фото: CLEMENS BILAN/EPA)

Президент Франції Емманюель Макрон застеріг від послаблення підтримки України в її захисті від Росії. Про це він заявив під час візиту до Німеччини на спільному заході з президентом країни Франк-Вальтером Штайнмаєром, передає ЗМІ Tagesschau.

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"Стояти сьогодні на боці миру означає надавати силу закону. Мир – це не капітуляція. Мир – це не відмова від принципів", – заявив Макрон.

За його словами, мир – це надання країні можливості захистити свої кордони та суверенітет.

Штайнмаєр також підкреслив, що не можна послаблювати допомогу Україні.

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