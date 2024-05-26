Макрон про допомогу Україні: Мир – це не капітуляція та відмова від принципів
Президент Франції Емманюель Макрон застеріг від послаблення підтримки України в її захисті від Росії. Про це він заявив під час візиту до Німеччини на спільному заході з президентом країни Франк-Вальтером Штайнмаєром, передає ЗМІ Tagesschau.
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"Стояти сьогодні на боці миру означає надавати силу закону. Мир – це не капітуляція. Мир – це не відмова від принципів", – заявив Макрон.
За його словами, мир – це надання країні можливості захистити свої кордони та суверенітет.
Штайнмаєр також підкреслив, що не можна послаблювати допомогу Україні.
- 25 травня генсек НАТО заявив, що Україна повинна мати право завдавати ударів по території Росії за допомогою поставленої західної зброї.
- 26 травня канцлер Німеччини Шольц висловився проти використання Україною західної зброї для ударів по території Росії.
- Швеція вважає, що Україна має право вести воєнні дії на території Росії, якщо вони не порушують закони війни.
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