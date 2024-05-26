Макрон про допомогу Україні: Мир – це не капітуляція та відмова від принципів

Президент Німеччини Штайнмаєр теж підкреслив, що не можна послаблювати допомогу Україні

Емманюель Макрон (Фото: CLEMENS BILAN/EPA)

Президент Франції Емманюель Макрон застеріг від послаблення підтримки України в її захисті від Росії. Про це він заявив під час візиту до Німеччини на спільному заході з президентом країни Франк-Вальтером Штайнмаєром, передає ЗМІ Tagesschau.

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"Стояти сьогодні на боці миру означає надавати силу закону. Мир – це не капітуляція. Мир – це не відмова від принципів", – заявив Макрон.

За його словами, мир – це надання країні можливості захистити свої кордони та суверенітет.

Штайнмаєр також підкреслив, що не можна послаблювати допомогу Україні.

25 травня генсек НАТО заявив, що Україна повинна мати право завдавати ударів по території Росії за допомогою поставленої західної зброї.

26 травня канцлер Німеччини Шольц висловився проти використання Україною західної зброї для ударів по території Росії.

Швеція вважає, що Україна має право вести воєнні дії на території Росії, якщо вони не порушують закони війни.

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