Шольц проти ударів західною зброєю по Росії

Олаф Шольц (Фото: EPA)

Німецький канцлер Олаф Шольц проти використання Україною західної зброї для ударів по території Росії. Слова політика на публічному заході у Берліні передає місцеве ЗМІ Tagesschau.

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Політик відкинув заклики використовувати поставлену Україні зброю на території РФ.

За його словами, існують "чіткі правила, які були узгоджені з Україною, і які працюють" стосовно постачання німецької зброї.

Також він додав, що метою його політики стосовно України є "не допустити, щоб це стало великою війною".

У суботу, 25 травня, політик від німецької партії "Зелених" Антон Хофрайтер повідомив, що у парламенті звернулися до Шольца, аби дозволити України бити по території Росії західною зброєю. Депутати вважають, що у цьому випадку йдеться про самооборону.

3 травня глава МЗС Британії Кемерон заявив, що ЗСУ мають право бити по об'єктах РФ зброєю, наданою його країною.

15 травня 2024 року держсекретар США заявив, що Штати не заохочують ударів по території РФ, але Україна повинна сама вирішувати, що робити.

17 травня Пентагон повідомив, що Вашингтон не змінив позиції щодо заборони застосування американської зброї для ударів по Росії.

21 травня група конгресменів США від обох партій звернулася до глави Пентагону - просить дозволити Україні використовувати західне озброєння для ударів по території РФ.

25 травня МЗС Польщі заявило, що країна підтримує удари України по військових об’єктах на території Росії.

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