Шольц проти ударів західною зброєю по Росії
Олаф Шольц (Фото: EPA)

Німецький канцлер Олаф Шольц проти використання Україною західної зброї для ударів по території Росії. Слова політика на публічному заході у Берліні передає місцеве ЗМІ Tagesschau.

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Політик відкинув заклики використовувати поставлену Україні зброю на території РФ.

За його словами, існують "чіткі правила, які були узгоджені з Україною, і які працюють" стосовно постачання німецької зброї.

Також він додав, що метою його політики стосовно України є "не допустити, щоб це стало великою війною".

У суботу, 25 травня, політик від німецької партії "Зелених" Антон Хофрайтер повідомив, що у парламенті звернулися до Шольца, аби дозволити України бити по території Росії західною зброєю. Депутати вважають, що у цьому випадку йдеться про самооборону.

  • 3 травня глава МЗС Британії Кемерон заявив, що ЗСУ мають право бити по об'єктах РФ зброєю, наданою його країною. 
  • 15 травня 2024 року держсекретар США заявив, що Штати не заохочують ударів по території РФ, але Україна повинна сама вирішувати, що робити.
  • 17 травня Пентагон повідомив, що Вашингтон не змінив позиції щодо заборони застосування американської зброї для ударів по Росії.
  • 21 травня група конгресменів США від обох партій звернулася до глави Пентагону - просить дозволити Україні використовувати західне озброєння для ударів по території РФ.
  • 25 травня МЗС Польщі заявило, що країна підтримує удари України по військових об’єктах на території Росії.

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