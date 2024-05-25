Польща підтримує удари України по військових об’єктах у Росії – очільник МЗС Сікорський

Він також вважає, що Захід має припинити постійно обмежувати себе в тому, що він робить для підтримки України

Радослав Сікорський (Фото: EPA)

Польща підтримує удари України по військових об’єктах на території Росії й вважає, що західні країни повинні припинити обмежувати себе у наданні допомоги Україні. Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський в інтерв'ю The Guardian.

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Сікорський заявив – Польща підтримує право України завдавати ударів по військових об’єктах усередині Росії.

Він також вважає, що Захід має припинити постійно обмежувати себе в тому, що він робить для підтримки України. Зокрема польський міністр скептично поставився до погроз Росії щодо застосування ядерної зброї.

"Американці сказали росіянам, що якщо ви вдарите ядерною зброєю, навіть якщо вона нікого не вб’є, ми вразимо всі ваші цілі [позиції] в Україні звичайною зброєю, ми знищимо їх усі", – додав Сікорський.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що Україна повинна мати право завдавати ударів по території Росії за допомогою поставленої західної зброї, адже Росія отримує "асиметричну перевагу" у зв'язку із позицією США щодо цього питання.

Також у Бундестазі звернулися до канцлера Німеччини Олафа Шольца, щоб дозволити України бити по території Росії західною зброєю: на думку депутатів, у цьому разі йдеться про самооборону.

3 травня глава МЗС Британії Кемерон заявив, що ЗСУ мають право бити по об'єктах РФ зброєю, наданою його країною.

15 травня 2024 року Блінкен заявив, що Штати не заохочують ударів по території РФ, але Україна повинна сама вирішувати, що робити.

17 травня Пентагон повідомив, що Вашингтон не змінив позиції щодо заборони застосування американської зброї для ударів по Росії.

21 травня група конгресменів США від обох партій звернулася до глави Пентагону – просить дозволити Україні використовувати західне озброєння для ударів по території РФ.

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