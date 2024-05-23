Після візиту до Києва. Блінкен вважає, що Україна має бити по Росії американською зброєю – NYT

Держсекретар США розпочав дебати у Білому домі. Водночас Байден поки що ніяк не реагував на це

Ентоні Блінкен (Фото: ЕРА/WILL OLIVER)

Держсекретар США Ентоні Блінкен, який минулого тижня перебував з візитом у Києві, намагається переконати Білий дім у тому, що Вашингтону слід дозволити Україні бити американською зброєю по території Росії. Про це дізналися журналісти The New York Times.

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Блінкен ініціював в адміністрації президента Джо Байдена дебати про послаблення заборони на використання американської зброї проти російських артилерійських пускових установок, розташованих безпосередньо на кордоні з Росією.

За словами офіційних осіб, які переговорили з журналістами, пропозиція Блінкена поки що залишається просто пропозицією: невідомо, скільки його колег із найближчого оточення Байдена підписалися під нею, і сам Байден ще не обговорював це з держсекретарем.

Співрозмовники NYT вважають, що позиція Блінкена змінилася саме через поїздку до української столиці. Там він на власні очі побачив наслідки нового наступу російських окупантів і не тільки: війська РФ розмістили зброю прямо по той бік кордону з північно-східною Україною і націлили її на Харків, знаючи, що у відповідь українці зможуть використовувати неамериканські дрони й інші види озброєнь для задання ударів.

Газета нагадує, що Україна посилює атаки на російські кораблі, нафтові об'єкти й електростанції, але робить це здебільшого за допомогою дронів власного виробництва, які "не мають такої потужності та швидкості, як американська зброя". І все частіше росіяни уражають українські безпілотники й ракети або збивають їх з курсу завдяки вдосконаленим методам радіоелектронної боротьби.

15 травня 2024 року Блінкен заявив, що Штати не заохочують ударів по території РФ, але Україна повинна сама вирішувати, що робити.

17 травня Пентагон повідомив, що Вашингтон не змінив позиції щодо заборони застосування американської зброї для ударів по Росії. На думку Зеленського, таких заборон не повинно бути.

Причинами, чому західні партнери не дозволяють бити по військових цілях у РФ своєю зброєю, є страх перед ядерною ескалацією та бажання зберегти торговельні й дипломатичні відносини з РФ, вважає Зеленський.

21 травня група конгресменів США від обох партій звернулася до глави Пентагону – просить дозволити Україні використовувати західне озброєння для ударів по території РФ.

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