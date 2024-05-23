Після візиту до Києва. Блінкен вважає, що Україна має бити по Росії американською зброєю – NYT
Держсекретар США Ентоні Блінкен, який минулого тижня перебував з візитом у Києві, намагається переконати Білий дім у тому, що Вашингтону слід дозволити Україні бити американською зброєю по території Росії. Про це дізналися журналісти The New York Times.
Слідкуйте за перевіреними новинами тепер і у WhatsApp
Блінкен ініціював в адміністрації президента Джо Байдена дебати про послаблення заборони на використання американської зброї проти російських артилерійських пускових установок, розташованих безпосередньо на кордоні з Росією.
За словами офіційних осіб, які переговорили з журналістами, пропозиція Блінкена поки що залишається просто пропозицією: невідомо, скільки його колег із найближчого оточення Байдена підписалися під нею, і сам Байден ще не обговорював це з держсекретарем.
Співрозмовники NYT вважають, що позиція Блінкена змінилася саме через поїздку до української столиці. Там він на власні очі побачив наслідки нового наступу російських окупантів і не тільки: війська РФ розмістили зброю прямо по той бік кордону з північно-східною Україною і націлили її на Харків, знаючи, що у відповідь українці зможуть використовувати неамериканські дрони й інші види озброєнь для задання ударів.
Газета нагадує, що Україна посилює атаки на російські кораблі, нафтові об'єкти й електростанції, але робить це здебільшого за допомогою дронів власного виробництва, які "не мають такої потужності та швидкості, як американська зброя". І все частіше росіяни уражають українські безпілотники й ракети або збивають їх з курсу завдяки вдосконаленим методам радіоелектронної боротьби.
- 15 травня 2024 року Блінкен заявив, що Штати не заохочують ударів по території РФ, але Україна повинна сама вирішувати, що робити.
- 17 травня Пентагон повідомив, що Вашингтон не змінив позиції щодо заборони застосування американської зброї для ударів по Росії. На думку Зеленського, таких заборон не повинно бути.
- Причинами, чому західні партнери не дозволяють бити по військових цілях у РФ своєю зброєю, є страх перед ядерною ескалацією та бажання зберегти торговельні й дипломатичні відносини з РФ, вважає Зеленський.
- 21 травня група конгресменів США від обох партій звернулася до глави Пентагону – просить дозволити Україні використовувати західне озброєння для ударів по території РФ.
Читайте також: Майк Джонсон: Ми повинні дозволити Україні вести війну так, як вони вважають за потрібне