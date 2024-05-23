После визита в Киев. Блинкен считает, что Киев должен бить по России оружием из США – NYT

Госсекретарь США начал дебаты в Белом доме. В то же время Байден пока никак не реагировал на это.

Энтони Блинкен (Фото: ЭРА/WILL OLIVER)

Госсекретарь США Энтони Блинкен, находившийся на прошлой неделе с визитом в Киеве, пытается убедить Белый дом в том, что Вашингтону следует разрешить Украине наносить удары американским оружием по территории России. Об этом узнали журналисты The New York Times.

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Блинкен инициировал в администрации президента Джо Байдена дебаты об ослаблении запрета на использование американского оружия против российских артиллерийских пусковых установок, расположенных прямо на границе с Россией.

По словам официальных лиц, переговоривших с журналистами, предложение Блинкена пока остается просто предложением: неизвестно, сколько его коллег из ближайшего окружения Байдена подписались под ним, и сам Байден еще не обсуждал это с госсекретарем.

Собеседники NYT считают, что позиция Блинкена изменилась именно из-за поездки в украинскую столицу. Там он собственными глазами увидел последствия нового наступления российских оккупантов и не только: войска РФ разместили оружие прямо по ту сторону границы с северо-восточной Украиной и нацелили его на Харьков, зная, что в ответ украинцы смогут использовать неамериканские дроны и другие виды вооружений для нанесения ударов.

Газета напоминает, что Украина усиливает атаки на российские корабли, нефтяные объекты и электростанции, но делает это в основном с помощью дронов собственного производства, которые "не имеют такой мощности и скорости, как американское оружие". И все чаще россияне уничтожают украинские беспилотники и ракеты или сбивают их с курса благодаря усовершенствованным методам радиоэлектронной борьбы.

15 мая 2024 года Блинкен заявил, что Штаты не поощряют удары по территории РФ, но Украина должна сама решать, что делать.

17 мая Пентагон сообщил, что Вашингтон не изменил позиции по запрету применения американского оружия для ударов по России. По мнению Зеленского, таких запретов не должно быть.

Причинами того, почему западные партнеры не позволяют бить по военным целям в РФ своим оружием, являются страх перед ядерной эскалацией и желание сохранить торговые и дипломатические отношения с РФ, считает Зеленский.

21 мая группа конгрессменов США от обеих партий обратилась к главе Пентагона – просит разрешить Украине использовать западное вооружение для ударов по территории РФ.

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