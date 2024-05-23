После визита в Киев. Блинкен считает, что Киев должен бить по России оружием из США – NYT
Госсекретарь США Энтони Блинкен, находившийся на прошлой неделе с визитом в Киеве, пытается убедить Белый дом в том, что Вашингтону следует разрешить Украине наносить удары американским оружием по территории России. Об этом узнали журналисты The New York Times.
Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях
Блинкен инициировал в администрации президента Джо Байдена дебаты об ослаблении запрета на использование американского оружия против российских артиллерийских пусковых установок, расположенных прямо на границе с Россией.
По словам официальных лиц, переговоривших с журналистами, предложение Блинкена пока остается просто предложением: неизвестно, сколько его коллег из ближайшего окружения Байдена подписались под ним, и сам Байден еще не обсуждал это с госсекретарем.
Собеседники NYT считают, что позиция Блинкена изменилась именно из-за поездки в украинскую столицу. Там он собственными глазами увидел последствия нового наступления российских оккупантов и не только: войска РФ разместили оружие прямо по ту сторону границы с северо-восточной Украиной и нацелили его на Харьков, зная, что в ответ украинцы смогут использовать неамериканские дроны и другие виды вооружений для нанесения ударов.
Газета напоминает, что Украина усиливает атаки на российские корабли, нефтяные объекты и электростанции, но делает это в основном с помощью дронов собственного производства, которые "не имеют такой мощности и скорости, как американское оружие". И все чаще россияне уничтожают украинские беспилотники и ракеты или сбивают их с курса благодаря усовершенствованным методам радиоэлектронной борьбы.
- 15 мая 2024 года Блинкен заявил, что Штаты не поощряют удары по территории РФ, но Украина должна сама решать, что делать.
- 17 мая Пентагон сообщил, что Вашингтон не изменил позиции по запрету применения американского оружия для ударов по России. По мнению Зеленского, таких запретов не должно быть.
- Причинами того, почему западные партнеры не позволяют бить по военным целям в РФ своим оружием, являются страх перед ядерной эскалацией и желание сохранить торговые и дипломатические отношения с РФ, считает Зеленский.
- 21 мая группа конгрессменов США от обеих партий обратилась к главе Пентагона – просит разрешить Украине использовать западное вооружение для ударов по территории РФ.
Читайте также: Майк Джонсон: Мы должны позволить Украине вести войну так, как они считают нужным