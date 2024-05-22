Джонсон: Ми повинні дозволити Україні вести війну так, як вони вважають за потрібне

Спікер Палати представників зазначив, що намагання контролювати зусилля на мікрорівні – це не дуже хороша політика

Майк Джонсон (Фото: EPA)

Спікер Палати представників американського Конгресу Майк Джонсон заявив, що США мають дозволити Україні вести війну так, як вона вважає за потрібне. Про це він сказав в коментарі Голосу Америки.

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Кореспондентка сказала Джонсону, що його колеги з комітету Палати представників із розвідки опублікували заяву, в якій закликають адміністрацію президента США Джо Байдена дозволити Україні використовувати американське озброєння для ударів по військових об'єктах на території Росії.

Вона запитала в нього: чи підтримав би він таку ідею, адже наразі Україна має обмеження щодо застосування озброєння, яке їй надають США.

"Я вважаю, ми повинні дозволити Україні вести війну так, як вони вважають за потрібне. Вони повинні мати змогу дати відсіч", – заявив Джонсон.

Спікер Палати представників зазначив, що намагання контролювати зусилля на мікрорівні – це не дуже хороша політика для США.

15 травня держсекретар США Блінкен заявив, що Штати не заохочують ударів по території РФ, але Україна повинна сама вирішувати, що робити.

17 травня Пентагон повідомив, що Вашингтон не змінив позиції щодо заборони застосування американської зброї для ударів по Росії. На думку Зеленського, таких заборон не повинно бути.

Причинами, чому західні партнери не дозволяють бити по військових цілях у РФ своєю зброєю, є страх перед ядерною ескалацією та бажання зберегти торговельні й дипломатичні відносини з РФ, вважає Зеленський.

21 травня група конгресменів США від обох партій звернулася до глави Пентагону – просить дозволити Україні використовувати західне озброєння для ударів по території РФ.

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