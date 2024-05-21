У США запитали, чого вони хочуть від війни в Україні. У Держдепі відповіли

Меттью Міллер (Фото: ЕРА)

США хочуть, щоб Росія програла, а Україна перемогла. Про це на брифінгу заявив речник Держсекретаря Меттью Міллер, відповідаючи на запитання, яка істинна позиція Сполучених Штатів в російсько-українській війні.

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Журналіст попросив Міллера прокоментувати заяву нібито президента Володимира Зеленського про те, що США "бояться та не хочуть поразки Росії".

Посадовець чесно відповів, що не чув таких заяв від українського лідера, але додав, що США так чи інакше хочуть перемоги України та поразки Росії.

"У цьому конфлікті є дві сторони. Одна з них — Росія, інша — Україна. Ми принципово хочемо бачити Україну переможцем у цій війні та чітко дали це зрозуміти — зокрема, я думаю, надавши їй мільярди доларів допомоги у сфері безпеки. Ви також бачили, як держсекретар виголосив цілу промову про стратегічну поразку, яку Росія сама накликала на себе, розпочавши цей конфлікт", – висловився Міллер, додавши, що "не дуже розуміє, про що йдеться".

Ймовірно, журналіст мав на увазі нещодавнє інтерв'ю Зеленського AFP, де він заявив: "Ми є в абсурдній ситуації, коли Захід боїться, що Росія програє війну. І не хоче, щоб Україна її програла".

З квітня 2024 року США виділили два пакети за президентськими повноваженнями та ще $6 млрд через Ініціативу сприяння безпеці України (USAI), які будуть використані для закупівлі нових озброєнь в американських виробників для України.

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