Зеленський пояснив, чому союзники досі не надали дозволу бити своєю зброєю по цілях у Росії

Володимир Зеленський зазначив, що Росія продовжує обстрілювати міста України, бо знає, що союзники не дають дозволу ЗСУ бити у відповідь

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Причинами, чому західні партнери не дозволяють Збройним Силам України бити по військових цілях у Росії своєю зброєю, є страх перед ядерною ескалацією та бажання зберегти торговельні й дипломатичні відносини з РФ. Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю американському виданню The New York Times.

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Зеленський зазначив, що Україна неодноразово зверталася до американського глави Джо Байдена та лідерів інших держав щодо надання дозволу бити західним озброєнням по військових об'єктах на території Росії.

Головною причиною того, що партнери досі не дають дозволу на це, є страх перед ядерною ескалацією, пояснив президент.

Однак, за його словами, російський диктатор Володимир Путін утримався б від використання ядерної зброї з почуття самозбереження.

"Він може бути ірраціональним, але він любить власне життя", – сказав Зеленський.

Ще однією причиною ненадання дозволу бити західним озброєнням по військових об'єктах у РФ є бажання зберегти торговельні та дипломатичні зв’язки з Росією, заявив український глава.

Натомість він наголосив, що Україна хоче використовувати зброю союзників для самозахисту, й це є важливим для успіху держави у війні проти РФ.

Знищуючи матеріально-технічні центри у Росії та ворожі літаки, українські бійці зможуть захистити державу, зокрема й від нещодавнього наступу на Харківщині, зауважив Зеленський.

Армія РФ, як додав президент, продовжує обстрілювати Україну, розуміючи, що партнери не дають дозволу ЗСУ використовувати їхню зброю, аби завдати ударів у відповідь.

15 травня держсекретар США заявив, що його країна не заохочує ударів по території РФ, але Україна повинна сама вирішувати, що робити.

17 травня Пентагон повідомив, що Вашингтон не змінив позиції щодо заборони застосування американської зброї для ударів по Росії. Однак, на думку Зеленського, таких заборон не повинно бути.

20 травня Зеленський повідомив, що Україна веде переговори щодо застосування західної зброї для ураження цілей на території РФ, але позитивних результатів поки немає.

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