Зеленский объяснил, почему союзники не дают разрешения бить своим оружием по целям в РФ

Владимир Зеленский отметил, что Россия продолжает обстреливать города Украины, потому что знает, что союзники не дают разрешение ВСУ бить в ответ

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Причинами, почему западные партнеры не позволяют Вооруженным Силам Украины бить по военным целям в России своим оружием, являются страх перед ядерной эскалацией и желание сохранить торговые и дипломатические отношения с РФ. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью американскому изданию The New York Times.

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Зеленский отметил, что Украина неоднократно обращалась к американскому главе Джо Байдену и лидерам других государств относительно предоставления разрешения бить западным вооружением по военным объектам на территории России.

Главной причиной того, что партнеры до сих пор не дают разрешения, является страх перед ядерной эскалацией, объяснил президент.

Однако, по его словам, российский диктатор Владимир Путин воздержался бы от использования ядерного оружия из чувства самосохранения.

"Он может быть иррациональным, но он любит собственную жизнь", – сказал Зеленский.

Еще одной причиной неразрешения бить западным оружием по военным объектам в РФ является желание сохранить торговые и дипломатические связи с Россией, заявил украинский глава.

В то же время он подчеркнул, что Украина хочет использовать оружие союзников для самозащиты, и это важно для успеха государства в войне против РФ.

Уничтожая материально-технические центры в России и вражеские самолеты, украинские бойцы смогут защитить государство, в том числе и от недавнего наступления в Харьковской области, отметил Зеленский.

Армия РФ, как добавил президент, продолжает обстреливать Украину, понимая, что партнеры не дают разрешения ВСУ использовать их оружие, чтобы нанести ответные удары.

15 мая госсекретарь США заявил, что его страна не поощряет удары по территории РФ, но Украина должна сама решать, что делать.

17 мая Пентагон сообщил, что Вашингтон не изменил позиции по запрету применения американского оружия для ударов по России. Однако, по мнению Зеленского, таких запретов не должно быть.

20 мая Зеленский сообщил, что Украина ведет переговоры по применению западного оружия для поражения целей на территории РФ, но положительных результатов пока нет.

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