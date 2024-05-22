Джонсон: Мы должны позволить Украине вести войну так, как они считают нужным

Спикер Палаты представителей отметил, что попытка контролировать усилия на микроуровне – это не очень хорошая политика

Майк Джонсон (Фото: EPA)

Спикер Палаты представителей американского Конгресса Майк Джонсон заявил, что США должны разрешить Украине вести войну так, как она считает нужным. Об этом он сказал в комментарии Голосу Америки.

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Корреспондентка сказала Джонсону, что его коллеги из комитета Палаты представителей по разведке опубликовали заявление, в котором призывают администрацию президента США Джо Байдена разрешить Украине использовать американское вооружение для ударов по военным объектам на территории России.

Она спросила у него: поддержал бы он такую идею, ведь сейчас у Украины есть ограничения по применению вооружения, которое ей предоставляют США.

"Я считаю, мы должны позволить Украине вести войну так, как они считают нужным. Они должны иметь возможность дать отпор", – заявил Джонсон.

Спикер Палаты представителей отметил, что попытка контролировать усилия на микроуровне – это не очень хорошая политика для США.

15 мая госсекретарь США Блинкен заявил, что Штаты не поощряют удары по территории РФ, но Украина должна сама решать, что делать.

17 мая Пентагон сообщил, что Вашингтон не изменил позицию по запрету применения американского оружия для ударов по России. По мнению Зеленского, таких запретов не должно быть.

Причинами того, почему западные партнеры не позволяют бить по военным целям в РФ своим оружием, являются страх перед ядерной эскалацией и желание сохранить торговые и дипломатические отношения с РФ, считает Зеленский.

21 мая группа конгрессменов США от обеих партий обратилась к главе Пентагона – просит позволить Украине использовать западное вооружение для ударов по территории России.

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