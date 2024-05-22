Джонсон: Мы должны позволить Украине вести войну так, как они считают нужным
Майк Джонсон (Фото: EPA)

Спикер Палаты представителей американского Конгресса Майк Джонсон заявил, что США должны разрешить Украине вести войну так, как она считает нужным. Об этом он сказал в комментарии Голосу Америки.

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Корреспондентка сказала Джонсону, что его коллеги из комитета Палаты представителей по разведке опубликовали заявление, в котором призывают администрацию президента США Джо Байдена разрешить Украине использовать американское вооружение для ударов по военным объектам на территории России.

Она спросила у него: поддержал бы он такую идею, ведь сейчас у Украины есть ограничения по применению вооружения, которое ей предоставляют США.

"Я считаю, мы должны позволить Украине вести войну так, как они считают нужным. Они должны иметь возможность дать отпор", – заявил Джонсон.

Спикер Палаты представителей отметил, что попытка контролировать усилия на микроуровне – это не очень хорошая политика для США.

  • 15 мая госсекретарь США Блинкен заявил, что Штаты не поощряют удары по территории РФ, но Украина должна сама решать, что делать.
  • 17 мая Пентагон сообщил, что Вашингтон не изменил позицию по запрету применения американского оружия для ударов по России. По мнению Зеленского, таких запретов не должно быть.
  • Причинами того, почему западные партнеры не позволяют бить по военным целям в РФ своим оружием, являются страх перед ядерной эскалацией и желание сохранить торговые и дипломатические отношения с РФ, считает Зеленский.
  • 21 мая группа конгрессменов США от обеих партий обратилась к главе Пентагона – просит позволить Украине использовать западное вооружение для ударов по территории России.

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