Група конгресменів просить США дозволити Україні бити американською зброєю по Росії

Листа до очільника Пентагону підписали 13 конгресменів – як від республіканців, так і від демократів

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Група конгресменів США від обох партій звернулася до глави Пентагону Ллойда Остіна – просить дозволити українським силам використовувати західне озброєння для ударів по території Росії. Лист опублікував комітет з розвідки Палати представників США.

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У тексті звернення йдеться, що українські воїни не можуть ефективно захищатися через відповідну політику адміністрації президента США Джо Байдена, яку, як вони вважають, треба змінити.

"Наші українські союзники просять дозволу використовувати певні типи зброї, наданої США, для виконання операцій по стратегічних цілях в Росії чи на контрольованій Росією території", – йдеться у листі.

Підписанти вважають, що адміністрація американського лідера повинна дозволити Україні здійснювати "повний спектр операцій", необхідних для відповіді на російську агресію.

Також у цьому листі американські законодавці закликали збільшити кількість українських пілотів, які навчаються на західних винищувачах F-16, і посилити протиповітряну оборону України.

Листа підписали 13 конгресменів.

15 травня держсекретар США Блінкен заявив, що Штати не заохочують ударів по території РФ, але Україна повинна сама вирішувати, що робити.

17 травня Пентагон повідомив, що Вашингтон не змінив позиції щодо заборони застосування американської зброї для ударів по Росії. На думку Зеленського, таких заборон не повинно бути.

Причинами, чому західні партнери не дозволяють бити по військових цілях у РФ своєю зброєю, є страх перед ядерною ескалацією та бажання зберегти торговельні й дипломатичні відносини з РФ, вважає Зеленський.

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