Группа конгрессменов просит США разрешить Украине бить американским оружием по России

Письмо к главе Пентагона подписали 13 конгрессменов – как от республиканцев, так и от демократов

Иллюстративное фото - ЕРА

Группа конгрессменов США от обеих партий обратилась к главе Пентагона Ллойду Остину – просит разрешить украинским силам использовать западное вооружение для ударов по территории России. Письмо опубликовал комитет по разведке Палаты представителей США.

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В тексте обращения говорится, что украинские воины не могут эффективно защищаться из-за соответствующей политики администрации президента США Джо Байдена, которую, как они считают, нужно изменить.

"Наши украинские союзники просят разрешения использовать определенные типы оружия, предоставленного США, для выполнения операций по стратегическим целям в России или на контролируемой Россией территории", – сказано в письме.

Подписанты считают, что администрация американского лидера должна позволить Украине осуществлять "полный спектр операций", необходимых для ответа на российскую агрессию.

Также в этом письме американские законодатели призвали увеличить количество украинских пилотов, обучающихся на западных истребителях F-16, и усилить противовоздушную оборону Украины.

Письмо подписали 13 конгрессменов.

15 мая госсекретарь США Блинкен заявил, что Штаты не поощряют удары по территории РФ, но Украина должна сама решать, что делать.

17 мая Пентагон сообщил, что Вашингтон не изменил позиции по запрету применения американского оружия для ударов по России. По мнению Зеленского, таких запретов не должно быть.

Причинами того, почему западные партнеры не позволяют бить по военным целям в РФ своим оружием, являются страх перед ядерной эскалацией и желание сохранить торговые и дипломатические отношения с РФ, считает Зеленский.

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