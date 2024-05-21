Группа конгрессменов просит США разрешить Украине бить американским оружием по России
Группа конгрессменов США от обеих партий обратилась к главе Пентагона Ллойду Остину – просит разрешить украинским силам использовать западное вооружение для ударов по территории России. Письмо опубликовал комитет по разведке Палаты представителей США.
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В тексте обращения говорится, что украинские воины не могут эффективно защищаться из-за соответствующей политики администрации президента США Джо Байдена, которую, как они считают, нужно изменить.
"Наши украинские союзники просят разрешения использовать определенные типы оружия, предоставленного США, для выполнения операций по стратегическим целям в России или на контролируемой Россией территории", – сказано в письме.
Подписанты считают, что администрация американского лидера должна позволить Украине осуществлять "полный спектр операций", необходимых для ответа на российскую агрессию.
Также в этом письме американские законодатели призвали увеличить количество украинских пилотов, обучающихся на западных истребителях F-16, и усилить противовоздушную оборону Украины.
Письмо подписали 13 конгрессменов.
- 15 мая госсекретарь США Блинкен заявил, что Штаты не поощряют удары по территории РФ, но Украина должна сама решать, что делать.
- 17 мая Пентагон сообщил, что Вашингтон не изменил позиции по запрету применения американского оружия для ударов по России. По мнению Зеленского, таких запретов не должно быть.
- Причинами того, почему западные партнеры не позволяют бить по военным целям в РФ своим оружием, являются страх перед ядерной эскалацией и желание сохранить торговые и дипломатические отношения с РФ, считает Зеленский.
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