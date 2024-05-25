Польша поддерживает удары Украины по военным объектам в России – глава МИД Сикорский

Он также считает, что Запад должен прекратить постоянно ограничивать себя в том, что он делает для поддержки Украины

Радослав Сикорский (Фото: EPA)

Польша поддерживает удары Украины по военным объектам на территории России и считает, что западные страны должны прекратить ограничивать себя по оказанию помощи Украине. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью The Guardian.

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Сикорский заявил – Польша поддерживает право Украины наносить удары по военным объектам внутри России.

Он также считает, что Запад должен прекратить постоянно ограничивать себя тем, что он делает для поддержки Украины. В частности, польский министр скептически отнесся к угрозам России относительно применения ядерного оружия.

"Американцы сказали россиянам, что если вы ударите ядерным оружием, даже если оно никого не убьет, мы поразим все ваши цели [позиции] в Украине обычным оружием, мы уничтожим их все", – добавил Сикорский.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что Украина должна иметь право наносить удары по территории России посредством поставленного западного оружия, ведь Россия получает "асимметричное преимущество", в связи с позицией США по этому вопросу.

Также в Бундестаге обратились к канцлеру Германии Олафу Шольцу, чтобы позволить Украине бить по территории России западным оружием: по мнению депутатов, речь идет о самообороне.

3 мая глава МИД Британии Кэмерон заявил, что ВСУ имеют право бить по объектам РФ оружием, предоставленным его страной.

15 мая 2024 года Блинкен заявил, что Штаты не поощряют удары по территории РФ , но Украина должна сама решать, что делать.

17 мая Пентагон сообщил , что Вашингтон не изменил позиции по запрету применения американского оружия для ударов по России.

21 мая группа конгрессменов США от обеих партий обратилась к главе Пентагона – просит разрешить Украине использовать западное вооружение для ударов по территории РФ.

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