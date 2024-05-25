Польша поддерживает удары Украины по военным объектам в России – глава МИД Сикорский
Польша поддерживает удары Украины по военным объектам на территории России и считает, что западные страны должны прекратить ограничивать себя по оказанию помощи Украине. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью The Guardian.
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Сикорский заявил – Польша поддерживает право Украины наносить удары по военным объектам внутри России.
Он также считает, что Запад должен прекратить постоянно ограничивать себя тем, что он делает для поддержки Украины. В частности, польский министр скептически отнесся к угрозам России относительно применения ядерного оружия.
"Американцы сказали россиянам, что если вы ударите ядерным оружием, даже если оно никого не убьет, мы поразим все ваши цели [позиции] в Украине обычным оружием, мы уничтожим их все", – добавил Сикорский.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что Украина должна иметь право наносить удары по территории России посредством поставленного западного оружия, ведь Россия получает "асимметричное преимущество", в связи с позицией США по этому вопросу.
Также в Бундестаге обратились к канцлеру Германии Олафу Шольцу, чтобы позволить Украине бить по территории России западным оружием: по мнению депутатов, речь идет о самообороне.
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