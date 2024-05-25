Столтенберг вважає: Україні повинні дати дозвіл завдавати ударів по Росії

Столтенберг "добре усвідомлює асиметричну перевагу", яку Росія отримує у зв'язку з позицією США з цього питання

Єнс Столтенберг (Фото: EPA)

Україна повинна мати право завдавати ударів по території Росії за допомогою поставленої західної зброї, адже Росія отримує "асиметричну перевагу", у зв'язку із позицією США щодо цього питання. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв'ю The Economist.

Читайте нас в Telegram: головні новини коротко

"Україна має право захищатись. І це включає удари по цілях на території Росії",— наголосив генсек НАТО. Видання акцентувало: він "добре усвідомлює асиметричну перевагу", яку Росія отримує у зв'язку з позицією США з цього питання.

В інтерв'ю Столтенберг також прокоментував слова ексгенсека НАТО Андерса Фог Расмуссена, який 14 травня закликав дозволити країнам НАТО у Східній Європі збивати російські ракети та дрони, націлені на Україну.

"Ми не будемо стороною конфлікту", — відповів Столтенберг.

Він також наголосив, що альянс не планує відправляти війська в Україну, оскільки НАТО все ще дотримується мети підтримати Україну та гарантувати, що альянс не перетворить це на повномасштабний конфлікт із Росією.

"Настав час, щоб союзники подумали, чи варто їм скасувати деякі обмеження, які вони наклали на використання зброї, яку вони пожертвували Україні. Це зброя проти законних військових цілей на території Росії, робить їм дуже важкою можливість захистити себе", – додав генсек НАТО.

3 травня глава МЗС Британії Кемерон заявив, що ЗСУ мають право бити по об'єктах РФ зброєю, наданою його країною.

15 травня 2024 року Блінкен заявив, що Штати не заохочують ударів по території РФ, але Україна повинна сама вирішувати, що робити.

17 травня Пентагон повідомив, що Вашингтон не змінив позиції щодо заборони застосування американської зброї для ударів по Росії.

21 травня група конгресменів США від обох партій звернулася до глави Пентагону – просить дозволити Україні використовувати західне озброєння для ударів по території РФ.

Читайте також: Після візиту до Києва. Блінкен вважає, що Україна має бити по Росії американською зброєю – NYT