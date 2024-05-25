Столтенберг считает: Украине должны дать разрешение наносить удары по России

Столтенберг "хорошо осознает асимметричное преимущество", которое Россия получает в связи с позицией США по этому вопросу

Йенс Столтенберг (Фото: EPA)

Украина должна иметь право наносить удары по территории России с помощью поставленного западного оружия, ведь Россия получает "асимметричное преимущество", в связи с позицией США по этому вопросу. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью The Economist.

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"Украина имеет право защищаться. И это включает удары по целям на территории России",- подчеркнул генсек НАТО. Издание акцентировало: он "хорошо осознает асимметричное преимущество", которое Россия получает в связи с позицией США по этому вопросу.

В интервью Столтенберг также прокомментировал слова экс-генсека НАТО Андерса Фог Расмуссена, который 14 мая призвал разрешить странам НАТО в Восточной Европе сбивать российские ракеты и дроны, нацеленные на Украину.

"Мы не будем стороной конфликта", – ответил Столтенберг.

Он также отметил, что альянс не планирует отправлять войска на Украину, поскольку НАТО все еще придерживается цели поддержать Украину и гарантировать, что альянс не превратит это в полномасштабный конфликт с Россией.

"Пришло время, чтобы союзники подумали, стоит ли им отменить некоторые ограничения, которые они наложили на использование оружия, которое они пожертвовали Украине. Это оружие против законных военных целей на территории России, делает им очень тяжелой возможность защитить себя", – добавил генсек НАТО.

3 мая глава МИД Британии Кэмерон заявил, что ВСУ имеют право бить по объектам РФ оружием, предоставленным его страной.

15 мая 2024 года Блинкен заявил, что Штаты не поощряют удары по территории РФ, но Украина должна сама решать, что делать.

17 мая Пентагон сообщил, что Вашингтон не изменил позиции по запрету применения американского оружия для ударов по России.

21 мая группа конгрессменов США от обеих партий обратилась к главе Пентагона – просит разрешить Украине использовать западное вооружение для ударов по территории РФ.

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