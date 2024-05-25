У Німеччині закликали Шольца дозволити Україні удари по Росії західною зброєю
У Бундестазі звернулися до канцлера Німеччини Олафа Шольца, щоб дозволити України бити по території Росії західною зброєю: на думку депутатів, у цьому разі йдеться про самооборону. Про це заявив політик німецьких "Зелених" Антон Хофрайтер, повідомляє Spiegel.
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"Йдеться про захист українського населення. Тому ми не повинні перешкоджати Україні використовувати поставлену зброю для відбиття російських винищувачів у російському повітряному просторі", – заявив політик.
Хофрайтер стверджує – міжнародне право дозволяє державі, на яку напали, атакувати військові цілі на території країни-агресора.
"Російська армія вдень і вночі обстрілює українське місто Харків з власної території, зокрема планерними бомбами, на ураження яких потрібно лише 40 секунд", – акцентував він.
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що Україна повинна мати право завдавати ударів по території Росії за допомогою поставленої західної зброї, адже Росія отримує "асиметричну перевагу", у зв'язку із позицією США щодо цього питання.
- 3 травня глава МЗС Британії Кемерон заявив, що ЗСУ мають право бити по об'єктах РФ зброєю, наданою його країною.
- 15 травня 2024 року Блінкен заявив, що Штати не заохочують ударів по території РФ, але Україна повинна сама вирішувати, що робити.
- 17 травня Пентагон повідомив, що Вашингтон не змінив позиції щодо заборони застосування американської зброї для ударів по Росії.
- 21 травня група конгресменів США від обох партій звернулася до глави Пентагону – просить дозволити Україні використовувати західне озброєння для ударів по території РФ.
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