У Німеччині закликали Шольца дозволити Україні удари по Росії західною зброєю

Володимир Зеленський та Олаф Шольц (Фото: EPA)

У Бундестазі звернулися до канцлера Німеччини Олафа Шольца, щоб дозволити України бити по території Росії західною зброєю: на думку депутатів, у цьому разі йдеться про самооборону. Про це заявив політик німецьких "Зелених" Антон Хофрайтер, повідомляє Spiegel.

Дивіться нас на YouTube: пояснюємо складні речі простими словами

"Йдеться про захист українського населення. Тому ми не повинні перешкоджати Україні використовувати поставлену зброю для відбиття російських винищувачів у російському повітряному просторі", – заявив політик.

Хофрайтер стверджує – міжнародне право дозволяє державі, на яку напали, атакувати військові цілі на території країни-агресора.

"Російська армія вдень і вночі обстрілює українське місто Харків з власної території, зокрема планерними бомбами, на ураження яких потрібно лише 40 секунд", – акцентував він.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що Україна повинна мати право завдавати ударів по території Росії за допомогою поставленої західної зброї, адже Росія отримує "асиметричну перевагу", у зв'язку із позицією США щодо цього питання.

3 травня глава МЗС Британії Кемерон заявив, що ЗСУ мають право бити по об'єктах РФ зброєю, наданою його країною.

15 травня 2024 року Блінкен заявив, що Штати не заохочують ударів по території РФ, але Україна повинна сама вирішувати, що робити.

17 травня Пентагон повідомив, що Вашингтон не змінив позиції щодо заборони застосування американської зброї для ударів по Росії.

21 травня група конгресменів США від обох партій звернулася до глави Пентагону – просить дозволити Україні використовувати західне озброєння для ударів по території РФ.

Читайте також: Після візиту до Києва. Блінкен вважає, що Україна має бити по Росії американською зброєю – NYT