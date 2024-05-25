В Германии призвали Шольца разрешить Украине удары по России западным оружием

Владимир Зеленский и Олаф Шольц (Фото: EPA)

В Бундестаге обратились к канцлеру Германии Олафу Шольцу, чтобы позволить Украине бить по территории России западным оружием: по мнению депутатов, в этом случае речь идет о самообороне. Об этом заявил политик немецких "Зеленых" Антон Хофрайтер, сообщает Spiegel.

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"Речь идет о защите украинского населения. Поэтому мы не должны препятствовать Украине использовать поставленное оружие для отражения российских истребителей в российском воздушном пространстве", – заявил политик.

Хофрайтер утверждает – международное право позволяет напавшему государству атаковать военные цели на территории страны-агрессора.

"Российская армия денно и нощно обстреливает украинский город Харьков с собственной территории, в том числе планирующими бомбами, на поражение которых нужно всего 40 секунд", – акцентировал он.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что Украина должна иметь право наносить удары по территории России посредством поставленного западного оружия, ведь Россия получает "асимметричное преимущество", в связи с позицией США по этому вопросу.

3 мая глава МИД Британии Кэмерон заявил, что ВСУ имеют право бить по объектам РФ оружием, предоставленным его страной.

15 мая 2024 года Блинкен заявил, что Штаты не поощряют удары по территории РФ, но Украина должна сама решать, что делать.

17 мая Пентагон сообщил, что Вашингтон не изменил позиции по запрету применения американского оружия для ударов по России.

21 мая группа конгрессменов США от обеих партий обратилась к главе Пентагона – просит разрешить Украине использовать западное вооружение для ударов по территории РФ.

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