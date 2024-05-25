В Германии призвали Шольца разрешить Украине удары по России западным оружием
В Бундестаге обратились к канцлеру Германии Олафу Шольцу, чтобы позволить Украине бить по территории России западным оружием: по мнению депутатов, в этом случае речь идет о самообороне. Об этом заявил политик немецких "Зеленых" Антон Хофрайтер, сообщает Spiegel.
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"Речь идет о защите украинского населения. Поэтому мы не должны препятствовать Украине использовать поставленное оружие для отражения российских истребителей в российском воздушном пространстве", – заявил политик.
Хофрайтер утверждает – международное право позволяет напавшему государству атаковать военные цели на территории страны-агрессора.
"Российская армия денно и нощно обстреливает украинский город Харьков с собственной территории, в том числе планирующими бомбами, на поражение которых нужно всего 40 секунд", – акцентировал он.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что Украина должна иметь право наносить удары по территории России посредством поставленного западного оружия, ведь Россия получает "асимметричное преимущество", в связи с позицией США по этому вопросу.
- 3 мая глава МИД Британии Кэмерон заявил, что ВСУ имеют право бить по объектам РФ оружием, предоставленным его страной.
- 15 мая 2024 года Блинкен заявил, что Штаты не поощряют удары по территории РФ, но Украина должна сама решать, что делать.
- 17 мая Пентагон сообщил, что Вашингтон не изменил позиции по запрету применения американского оружия для ударов по России.
- 21 мая группа конгрессменов США от обеих партий обратилась к главе Пентагона – просит разрешить Украине использовать западное вооружение для ударов по территории РФ.
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