Шольц против ударов западным оружием по России
Немецкий канцлер Олаф Шольц против использования Украиной западного оружия для ударов по территории России. Слова политика на публичном мероприятии в Берлине передает местное СМИ Tagesschau.
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Политик отверг призывы использовать поставленное Украине оружие на территории РФ.
По его словам, существуют "четкие правила, которые были согласованы с Украиной и работают" по поставкам немецкого оружия.
Также он добавил, что целью его политики по отношению к Украине является "не допустить, чтобы это стало большой войной".
В субботу, 25 мая, политик от немецкой партии "Зеленых" Антон Хофрайтер сообщил, что в парламенте обратились к Шольцу с целью разрешить Украине бить по территории России западным оружием. Депутаты считают, что в данном случае речь идет о самообороне.
- 3 мая глава МИД Британии Кэмерон заявил, что ВСУ имеют право бить по объектам РФ оружием, предоставленным его страной.
- 15 мая 2024 года госсекретарь США заявил, что Штаты не поощряют удары по территории РФ, но Украина должна сама решать, что делать.
- 17 мая Пентагон сообщил, что Вашингтон не изменил позиции по запрету применения американского оружия для ударов по России.
- 21 мая группа конгрессменов США от обеих партий обратилась к главе Пентагона – просит разрешить Украине использовать западное вооружение для ударов по территории РФ.
- 25 мая МИД Польши заявил, что страна поддерживает удары Украины по военным объектам на территории России.
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