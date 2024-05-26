Шольц против ударов западным оружием по России

Канцлер ФРГ говорит, что существуют "четкие правила" по поставкам немецкого оружия Украине

Олаф Шольц (Фото: EPA)

Немецкий канцлер Олаф Шольц против использования Украиной западного оружия для ударов по территории России. Слова политика на публичном мероприятии в Берлине передает местное СМИ Tagesschau.

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Политик отверг призывы использовать поставленное Украине оружие на территории РФ.

По его словам, существуют "четкие правила, которые были согласованы с Украиной и работают" по поставкам немецкого оружия.

Также он добавил, что целью его политики по отношению к Украине является "не допустить, чтобы это стало большой войной".

В субботу, 25 мая, политик от немецкой партии "Зеленых" Антон Хофрайтер сообщил, что в парламенте обратились к Шольцу с целью разрешить Украине бить по территории России западным оружием. Депутаты считают, что в данном случае речь идет о самообороне.

3 мая глава МИД Британии Кэмерон заявил, что ВСУ имеют право бить по объектам РФ оружием, предоставленным его страной.

15 мая 2024 года госсекретарь США заявил, что Штаты не поощряют удары по территории РФ, но Украина должна сама решать, что делать.

17 мая Пентагон сообщил, что Вашингтон не изменил позиции по запрету применения американского оружия для ударов по России.

21 мая группа конгрессменов США от обеих партий обратилась к главе Пентагона – просит разрешить Украине использовать западное вооружение для ударов по территории РФ.

25 мая МИД Польши заявил, что страна поддерживает удары Украины по военным объектам на территории России.

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