Швеція про удари західною зброєю по Росії: Україна має право на це

Міністр оборони Йонсон зазначив, що Україна має право захищатися у такий спосіб, якщо це відповідає законам війни

САУ Archer (Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ)

Швеція вважає, що Україна має право вести воєнні дії на території Росії, якщо вони не порушують закони війни. Про це заявив міністр оборони країни Пол Йонсон у коментарі місцевому виданню Hallansposten.

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Журналіст запитав, чи має право Україна використовувати передану Швецією зброю для ураження об'єктів на території РФ.

"Україна піддається неспровокованій і незаконній агресивній війні з боку Росії. Згідно з міжнародним правом, Україна має право захищатися шляхом воєнних дій, спрямованих на територію противника, якщо вони відповідають законам війни", – відповів Йонсон.

Швеція підтримує міжнародне право та право України на захист, зазначив посадовець.

Серед іншого, Швеція вже самостійно й у кооперації передала Україні самохідні артилерійські установки Archer, бойові машини піхоти CV-90 та танки Stridsvagn 122 (модернізований аналог німецьких Leopard 2А5).

22 травня уряд Швеції погодив із проурядовою партією Шведські демократи програму додаткової військової підтримки України на загальну суму близько $7 млрд протягом трьох років.

25 травня генсек НАТО заявив, що Україна повинна мати право завдавати ударів по території Росії за допомогою поставленої західної зброї.

26 травня канцлер Німеччини Шольц висловився проти використання Україною західної зброї для ударів по території Росії.

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