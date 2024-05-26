Швеція про удари західною зброєю по Росії: Україна має право на це
САУ Archer (Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ)

Швеція вважає, що Україна має право вести воєнні дії на території Росії, якщо вони не порушують закони війни. Про це заявив міністр оборони країни Пол Йонсон у коментарі місцевому виданню Hallansposten.

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Журналіст запитав, чи має право Україна використовувати передану Швецією зброю для ураження об'єктів на території РФ.

"Україна піддається неспровокованій і незаконній агресивній війні з боку Росії. Згідно з міжнародним правом, Україна має право захищатися шляхом воєнних дій, спрямованих на територію противника, якщо вони відповідають законам війни", – відповів Йонсон.

Швеція підтримує міжнародне право та право України на захист, зазначив посадовець.

Серед іншого, Швеція вже самостійно й у кооперації передала Україні самохідні артилерійські установки Archerбойові машини піхоти CV-90 та танки Stridsvagn 122 (модернізований аналог німецьких Leopard 2А5).

  • 22 травня уряд Швеції погодив із проурядовою партією Шведські демократи програму додаткової військової підтримки України на загальну суму близько $7 млрд протягом трьох років.
  • 25 травня генсек НАТО заявив, що Україна повинна мати право завдавати ударів по території Росії за допомогою поставленої західної зброї.
  • 26 травня канцлер Німеччини Шольц висловився проти використання Україною західної зброї для ударів по території Росії.

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