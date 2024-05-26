Швеция об ударах западным оружием по России: Украина имеет право на это
Швеция считает, что Украина вправе вести военные действия на территории России, если они не нарушают законы войны. Об этом заявил министр обороны страны Пол Йонсон в комментарии местному изданию Hallansposten.
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Журналист спросил, вправе ли Украина использовать переданное Швецией оружие для поражения объектов на территории РФ.
"Украина подвергается неспровоцированной и незаконной агрессивной войне со стороны России. Согласно международному праву, Украина имеет право защищаться путем военных действий, направленных на территорию противника, если они соответствуют законам войны", – ответил Йонсон.
Швеция поддерживает международное право и право Украины на защиту, отметил чиновник.
Среди прочего, Швеция уже самостоятельно и в кооперации передала Украине самоходные артиллерийские установки Archer, боевые машины пехоты CV-90 и танки Stridsvagn 122 (модернизированный аналог немецких Leopard 2А5).
- 22 мая правительство Швеции согласовало с проправительственной партией Шведские демократы программу дополнительной военной поддержки Украины на общую сумму около $7 млрд в течение трех лет.
- 25 мая генсек НАТО заявил, что Украина должна иметь право наносить удары по территории России с помощью поставленного западного оружия.
- 26 мая канцлер Германии Шольц высказался против использования Украиной западного оружия для ударов по территории России.
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