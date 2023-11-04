"Швидкість, точність та мобільність". ЗСУ почали застосовувати САУ Archer від Швеції: фото

Збройні Сили України почали застосовувати на фронті самохідну артилерійську установку Archer, яку передала Швеція. Про це повідомив міністр оборони Швеції Пол Йонсон.

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За його словами, він може офіційно оголосити, що Сили оборони отримали та вже почали застосовувати Archer.

"Поєднуючи швидкість, точність і мобільність, Archer зроблять свій внесок у те, щоб Україна повернула втрачені території і знову здобула свободу. Ласкаво просимо до сім'ї", — заявив Йонсон.

ДОВІДКА. Шведська САУ Archer 155-мм калібру виготовляється компанією Bofors, яка є частиною британського збройового концерну BAE Systems. Гармата базується на шасі вантажівки Volvo A30D із колісною формулою 6×6. Швидкострільність – 8-9 пострілів за хвилину, повний боєкомплект із 21 снаряда може відстріляти за три хвилини. Самохідна гаубиця приводиться в бойове становище за 30 секунд, і стільки ж потрібно на те, щоб підготуватися до виходу з позиції. Дальність стрільби – від 30 до 60 км залежно від боєприпасу.

14 вересня 2023 року українські льотчики випробовували шведські винищувачі JAS Gripen, заявили на Sveriges Radio з посиланням на письмове повідомлення міністра оборони країни Пола Йонсона. Він не виключив, що бойові літаки будуть доставлені в Україну згодом.

Швеція передала Україні 10 танків Strv122.

19 січня 2023 року у Швеції повідомили, що передадуть Україні близько 50 бойових машин піхоти CV90 та самохідні артилерійські установки Archer.

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