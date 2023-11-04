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"Швидкість, точність та мобільність". ЗСУ почали застосовувати САУ Archer від Швеції: фото

Этот материал также доступен на русском
04.11.2023, 06:17
Бійці ЗСУ та САУ Archer (Фото: скриншот з відео)

Збройні Сили України почали застосовувати на фронті самохідну артилерійську установку Archer, яку передала Швеція. Про це повідомив міністр оборони Швеції Пол Йонсон.

За його словами, він може офіційно оголосити, що Сили оборони отримали та вже почали застосовувати Archer.

"Поєднуючи швидкість, точність і мобільність, Archer зроблять свій внесок у те, щоб Україна повернула втрачені території і знову здобула свободу. Ласкаво просимо до сім'ї", — заявив Йонсон.

ДОВІДКА. Шведська САУ Archer 155-мм калібру виготовляється компанією Bofors, яка є частиною британського збройового концерну BAE Systems. Гармата базується на шасі вантажівки Volvo A30D із колісною формулою 6×6. Швидкострільність – 8-9 пострілів за хвилину, повний боєкомплект із 21 снаряда може відстріляти за три хвилини. Самохідна гаубиця приводиться в бойове становище за 30 секунд, і стільки ж потрібно на те, щоб підготуватися до виходу з позиції. Дальність стрільби – від 30 до 60 км залежно від боєприпасу.
  • 14 вересня 2023 року українські льотчики випробовували шведські винищувачі JAS Gripen, заявили на Sveriges Radio з посиланням на письмове повідомлення міністра оборони країни Пола Йонсона. Він не виключив, що бойові літаки будуть доставлені в Україну згодом.
  • Швеція передала Україні 10 танків Strv122.
  • 19 січня 2023 року у Швеції повідомили, що передадуть Україні близько 50 бойових машин піхоти CV90 та самохідні артилерійські установки Archer.

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Дмитро Гриниченко
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війнавійськова допомогашвеціяартилеріяСАУ Archerпол йонсон

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