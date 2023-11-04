"Скорость, точность и мобильность". ВСУ начали применять САУ Archer от Швеции: фото

Вооруженные Силы Украины начали применять на фронте самоходную артиллерийскую установку Archer, которую передала Швеция. Об этом сообщил министр обороны Швеции Пол Йонсон.

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По его словам, он может официально объявить, что Силы обороны получили и уже начали применять Archer.

"Сочетая скорость, точность и мобильность, Archer внесут свой вклад в то, чтобы Украина вернула утраченные территории и вновь обрела свободу. Добро пожаловать в семью", — заявил Йонсон.

СПРАВКА. Шведская САУ Archer 155-мм калибра производится компанией Bofors, которая является частью британского оружейного концерна BAE Systems. Пушка базируется на шасси грузовика Volvo A30D с колесной формулой 6×6. Скорострельность – 8-9 выстрелов в минуту, полный боекомплект из 21 снаряда может отстрелять за три минуты. Самоходная гаубица приводится в боевое положение за 30 секунд, и столько же нужно на то, чтобы подготовиться к уходу с позиции. Дальность стрельбы – от 30 до 60 км в зависимости от боеприпаса.

14 сентября 2023 года украинские летчики испытали шведские истребители JAS Gripen, заявили на Sveriges Radio со ссылкой на письменное сообщение министра обороны страны Пола Йонсона. Он не исключил, что боевые самолеты будут доставлены в Украину со временем.

Швеция передала Украине 10 танков Strv122.

19 января 2023 года в Швеции сообщили, что передадут Украине около 50 боевых машин пехоты CV90 и самоходные артиллерийские установки Archer.

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