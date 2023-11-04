UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"Скорость, точность и мобильность". ВСУ начали применять САУ Archer от Швеции: фото

Цей матеріал також доступний українською
04.11.2023, 06:17
Бойцы ВСУ и САУ Archer (Фото: скриншот с видео)

Вооруженные Силы Украины начали применять на фронте самоходную артиллерийскую установку Archer, которую передала Швеция. Об этом сообщил министр обороны Швеции Пол Йонсон.

По его словам, он может официально объявить, что Силы обороны получили и уже начали применять Archer. 

"Сочетая скорость, точность и мобильность, Archer внесут свой вклад в то, чтобы Украина вернула утраченные территории и вновь обрела свободу. Добро пожаловать в семью", — заявил Йонсон.

СПРАВКА. Шведская САУ Archer 155-мм калибра производится компанией Bofors, которая является частью британского оружейного концерна BAE Systems. Пушка базируется на шасси грузовика Volvo A30D с колесной формулой 6×6. Скорострельность – 8-9 выстрелов в минуту, полный боекомплект из 21 снаряда может отстрелять за три минуты. Самоходная гаубица приводится в боевое положение за 30 секунд, и столько же нужно на то, чтобы подготовиться к уходу с позиции. Дальность стрельбы – от 30 до 60 км в зависимости от боеприпаса.

  • 14 сентября 2023 года украинские летчики испытали шведские истребители JAS Gripen, заявили на Sveriges Radio со ссылкой на письменное сообщение министра обороны страны Пола Йонсона. Он не исключил, что боевые самолеты будут доставлены в Украину со временем.
  • Швеция передала Украине 10 танков Strv122. 
  • 19 января 2023 года в Швеции сообщили, что передадут Украине около 50 боевых машин пехоты CV90 и самоходные артиллерийские установки Archer.

Смотрите также: Украина и Швеция договорились о совместном производстве БМП CV-90 – видео Минобороны

Дмитрий Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнавоенная помощьшвецияпол йонсонСАУ Archerартиллерия

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 