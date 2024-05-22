Швеція хоче виділити $7 млрд військової підтримки Україні впродовж 2024-2026 років

З цією пропозицією загальна військова і цивільна підтримка України з боку Швеції становитиме понад 100 млрд шведських крон

Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон (Фото: EPA)

Уряд Швеції погодив з проурядовою партією Шведські демократи програму додаткової військової підтримки України на загальну суму близько $7 млрд протягом трьох років. Про це повідомив уряд країни.

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За даними уряду, ці кошти рівномірно будуть розподілені протягом трьох років.

"Швеція збільшить підтримку, і рамка складає 75 млрд шведських крон на військову підтримку на 2024-2026 роки, 25 млрд шведських крон на рік", – йдеться у повідомленні уряду.

З цією пропозицією загальна військова і цивільна підтримка України з боку Швеції становитиме понад 100 млрд шведських крон (близько $66 млрд).

За даними уряду, військова допомога Україні може, наприклад, надаватися у формі безоплатного передання оборонного обладнання, фінансових внесків і фінансової підтримки на закупівлю оборонного обладнання. Також в уряді наголосили, що ця програма може обтяжити державні фінанси на кілька років і навіть після 2026 року.

"Після вторгнення Росії в Україну ситуація з безпекою в Європі є найсерйознішою з часів Другої світової війни. Це означає, що переозброєння всередині країни має тривати одночасно з підтримкою України", – зазначили у Швеції.

14 березня у шведському уряді повідомили, що підтримали чеську ініціативу й готові виділити 30 млн євро на закупівлю артснарядів для України.

22 квітня міністр оборони Швеції сказав, що його країна розглядає можливість надання Україні додаткових систем ППО Patriot.

9 травня у Швеції схвалили виділення Україні 28 млн євро для підтримки обороноздатності держави.

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