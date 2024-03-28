Україна та Швеція обговорюють постачання винищувачів Gripen, процес продовжується — міністр

Йонсон заявив, що обговорення тривають у рамках коаліції винищувачів

Пол Йонсон (Фото: EPA/OLIVIER HOSLET)

Міністр оборони Швеції Пол Йонсон заявив, що його країна та Україна обговорюють можливе постачання винищувачів Gripen Силам оборони. Про це він повідомив в інтерв'ю Kyiv Independent.

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За його словами, Стокгольм не виключає постачання Gripen Україні.

"Обговорення тривають, і вони відбуваються в рамках коаліції винищувачів", – сказав Йонсон.

Він зазначив, що Швеція сприяє переданню Україні винищувачів F-16 та навчанню льотчиків.

"Європа має посилити свою підтримку та компенсувати частину підтримки, яка знижується. Є позитивні зміни у шведській та європейській оборонній промисловості", – заявив глава відомства.

У серпні 2023 року президент Володимир Зеленський згадував, що українські пілоти вже випробували літаки Gripen у Швеції.

15 вересня секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що навіть усупереч високій якості шведських винищувачів Gripen, на яких вже завершили підготовку українські льотчики, пріоритетом для України залишаються американські F-16.

22 вересня повідомлялося, що Чехія домовляється зі Швецією про тренування українських пілотів на винищувачах шведського виробництва Gripen, які перебувають на озброєнні чеських ВПС.

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