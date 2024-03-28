Украина и Швеция обсуждают поставку истребителей Gripen, процесс продолжается — министр

Йонсон заявил, что обсуждения продолжаются в рамках коалиции истребителей

Пол Йонсон (Фото: EPA/OLIVIER HOSLET)

Министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил, что его страна и Украина обсуждают возможные поставки истребителей Gripen Силам обороны. Об этом он сообщил в интервью Kyiv Independent.

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По его словам, Стокгольм не исключает поставку Gripen Украине.

"Обсуждения продолжаются, и они проходят в рамках коалиции истребителей", — сказал Йонсон.

Он отметил, что Швеция способствует передаче Украине истребителей F-16 и обучению летчиков.

"Европа должна усилить свою поддержку и компенсировать часть поддержки, которая снижается. Есть позитивные изменения в шведской и европейской оборонной промышленности", — заявил глава ведомства.

В августе 2023 года президент Владимир Зеленский упоминал, что украинские пилоты уже испытали самолеты Gripen в Швеции.

15 сентября секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что даже вопреки высокому качеству шведских истребителей Gripen, на которых уже завершили подготовку украинские летчики, приоритетом для Украины остаются американские F-16.

22 сентября сообщалось, что Чехия договаривается со Швецией о тренировках украинских пилотов на истребителях шведского производства Gripen, находящихся на вооружении чешских ВВС.

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