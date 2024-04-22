Швеція розглядає можливість надання додаткових систем Patriot Україні

Як зазначив глава Міноборони Швеції, його країна має чотири Patriot, проте він не може ні пообіцяти, ні виключити можливість їхнього передання Україні

Пол Йонсон (Фото: HOW HWEE YOUNG / EPA)

У Швеції не виключають можливість надання Україні додаткових систем протиповітряної оборони Patriot. Про це заявив міністр оборони країни Пол Йонсон у програмі шведського телеканалу SVT, повідомляє Omni.

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"Ми перебуваємо на етапі розбудови власної системи протиповітряної оборони. Багато країн використовують Patriot, і США мають значні ресурси в цій сфері. Цілком можливо, що ми можемо зробити свій внесок, ми повинні подивитися, як це зробити найкращим чином", – сказав шведський міністр.

За його словами, Швеція має чотири Patriot. Тому наразі він не може ані пообіцяти, ані виключити можливість посилення української оборони зі шведської сторони.

Водночас, як зазначив глава МЗС Швеції, Україна нині перебуває у "надзвичайно складній" ситуації, і важливо, щоб його держава зробила свій внесок у військову допомогу.

6 квітня Зеленський заявив, що Україні потрібно 25 систем Patriot — шість-вісім батарей у кожній, щоб повністю закрити небо держави.

10 квітня Боррель сказав, що ЄС робить недостатньо для підтримки України, адже європейській армії мають близько 100 батарей Patriot.

13 квітня Німеччина зобов'язалась надати Україні ще одну систему Patriot.

18 квітня виконавчий директор німецької оборонної компанії Diehl Defence заявив, що Україна отримає додаткову систему IRIS-T.

19 квітня у Міноборони Німеччини заявили, що за результатами засідання Ради Україна — НАТО є позитивні сигнали від союзників щодо пошуку та передання Україні додаткових систем ППО.

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