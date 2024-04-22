Швеция рассматривает возможность предоставления дополнительных систем Patriot Украине
В Швеции не исключается возможность предоставления Украине дополнительных систем противовоздушной обороны Patriot. Об этом заявил министр обороны страны Пол Юнсон в программе шведского телеканала SVT, сообщает Omni.
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"Мы находимся на этапе развития собственной системы противовоздушной обороны. Многие страны используют Patriot, и США имеют значительные ресурсы в этой сфере. Вполне возможно, что мы можем внести свой вклад, мы должны посмотреть, как это сделать наилучшим образом", – сказал шведский министр.
По его словам, у Швеции четыре Patriot. Поэтому он не может ни пообещать, ни исключить возможность усиления украинской обороны со шведской стороны.
В то же время, как отметил глава МИД Швеции, Украина сейчас находится в "чрезвычайно сложной" ситуации, и важно, чтобы его государство внесло свой вклад в военную помощь.
- 6 апреля Зеленский заявил, что Украине нужно 25 систем Patriot — шесть-восемь батарей в каждой, чтобы полностью закрыть небо государства.
- 10 апреля Боррель сказал, что ЕС делает недостаточно для поддержки Украины, ведь европейская армия имеет около 100 батарей Patriot.
- 13 апреля Германия обязалась предоставить Украине еще одну систему Patriot.
- 18 апреля исполнительный директор немецкой оборонной компании Diehl Defence заявил, что Украина получит дополнительную систему IRIS-T.
- 19 апреля в Минобороны Германии заявили, что по результатам заседания Совета Украина — НАТО есть положительные сигналы от союзников по поиску и передаче Украине дополнительных систем ПВО.
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