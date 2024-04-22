Швеция рассматривает возможность предоставления дополнительных систем Patriot Украине

Как отметил глава Минобороны Швеции, у его страны четыре Patriot, однако он не может ни пообещать, ни исключить возможность их передачи Украине

Пол Юнсон (Фото: HOW HWEE YOUNG / EPA)

В Швеции не исключается возможность предоставления Украине дополнительных систем противовоздушной обороны Patriot. Об этом заявил министр обороны страны Пол Юнсон в программе шведского телеканала SVT, сообщает Omni.

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"Мы находимся на этапе развития собственной системы противовоздушной обороны. Многие страны используют Patriot, и США имеют значительные ресурсы в этой сфере. Вполне возможно, что мы можем внести свой вклад, мы должны посмотреть, как это сделать наилучшим образом", – сказал шведский министр.

По его словам, у Швеции четыре Patriot. Поэтому он не может ни пообещать, ни исключить возможность усиления украинской обороны со шведской стороны.

В то же время, как отметил глава МИД Швеции, Украина сейчас находится в "чрезвычайно сложной" ситуации, и важно, чтобы его государство внесло свой вклад в военную помощь.

6 апреля Зеленский заявил, что Украине нужно 25 систем Patriot — шесть-восемь батарей в каждой, чтобы полностью закрыть небо государства.

10 апреля Боррель сказал, что ЕС делает недостаточно для поддержки Украины, ведь европейская армия имеет около 100 батарей Patriot.

13 апреля Германия обязалась предоставить Украине еще одну систему Patriot.

18 апреля исполнительный директор немецкой оборонной компании Diehl Defence заявил, что Украина получит дополнительную систему IRIS-T.

19 апреля в Минобороны Германии заявили, что по результатам заседания Совета Украина — НАТО есть положительные сигналы от союзников по поиску и передаче Украине дополнительных систем ПВО.

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