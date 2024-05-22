Швеция хочет выделить $7 млрд военной поддержки Украине на протяжении 2024-2026 годов

С этим предложением общая военная и гражданская поддержка Украины со стороны Швеции составит более 100 млрд шведских крон

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон (Фото: EPA)

Правительство Швеции согласовало с проправительственной партией Шведские демократы программу дополнительной военной поддержки Украины на общую сумму около $7 млрд в течение трех лет. Об этом сообщило правительство страны.

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По данным правительства, эти средства равномерно будут распределены в течение трех лет.

"Швеция увеличит поддержку, и рамка составляет 75 млрд шведских крон на военную поддержку на 2024-2026 годы, по 25 млрд шведских крон в год", – говорится в сообщении правительства.

С этим предложением общая военная и гражданская поддержка Украины со стороны Швеции составит более 100 млрд шведских крон (около $66 млрд).

По данным правительства, военная помощь Украине может, например, предоставляться в форме безвозмездной передачи оборонного оборудования, финансовых взносов и финансовой поддержки на закупку оборонного оборудования. Также в правительстве отметили, что эта программа может обременить государственные финансы на несколько лет и даже после 2026 года.

"После вторжения России в Украину ситуация с безопасностью в Европе является самой серьезной со времен Второй мировой войны. Это означает, что перевооружение внутри страны должно продолжаться одновременно с поддержкой Украины", – отметили в Швеции.

14 марта в шведском правительстве сообщили, что поддержали чешскую инициативу и готовы выделить 30 млн евро на закупку артснарядов для Украины.

22 апреля министр обороны Швеции сказал, что его страна рассматривает возможность предоставления Украине дополнительных систем ПВО Patriot.

9 мая в Швеции одобрили выделение Украине 28 млн евро для поддержки обороноспособности государства.

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