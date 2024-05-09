Швеція надасть 28 млн євро на підтримку обороноздатності України

Глава Міноборони Швеції зазначив, що ці виплати допоможуть покращити оборону України за допомогою безпілотників, розмінування та зміцнення флоту

Будівля уряду Швеції (Фото: Henrik Montgomery/EPA)

У Швеції схвалили виділення Україні 28 млн євро для підтримки обороноздатності держави. Про це повідомили у пресслужбі шведського уряду.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

В уряді Швеції зазначили, що 18 млн євро із загальної суми передадуть трьом коаліціям у сфері можливостей у рамках Контактної групи з питань оборони України (UDCG).

Зокрема 5 млн євро підуть коаліції з розмінування, 3 млн євро – коаліції з морської безпеки та ще 10 млн – коаліції дронів.

Інші 10 млн євро, як повідомили шведські урядовці, підуть у фонд НАТО для України, метою якого також є закупівля медичного та військово-навчального обладнання, підтримка зміцнення та модернізації оборонних і безпекових українських установ.

"Ми продовжуємо підтримувати Україну і будемо це робити, поки буде потрібно. Шведська підтримка поступово розвиватиметься в напрямку закупівлі нового обладнання в промисловості для пожертвувань Україні. Через ці виплати до фондів ми можемо зміцнити оборону України за допомогою безпілотників, розмінування та зміцнення спроможностей українського флоту", – сказав міністр оборони Швеції Пол Йонсон.

14 березня у шведському уряді повідомили, що підтримали чеську ініціативу й готові виділити 30 млн євро на закупівлю артснарядів для України.

22 квітня міністр оборони Швеції сказав, що його країна розглядає можливість надання Україні додаткових систем ППО Patriot.

Читайте також: Україна та Швеція обговорюють постачання винищувачів Gripen, процес продовжується — міністр