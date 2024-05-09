Швеция предоставит 28 млн евро в поддержку обороноспособности Украины

Глава Минобороны Швеции отметил, что эти выплаты помогут улучшить оборону Украины с помощью беспилотников, разминирование и укрепление флота

Здание правительства Швеции (Фото: Henrik Montgomery/EPA)

В Швеции одобрили выделение Украине 28 млн евро для поддержки обороноспособности государства. Об этом сообщили в пресс-службе шведского правительства.

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В правительстве Швеции отметили, что 18 млн евро из общей суммы передадут трем коалициям в сфере возможностей в рамках Контактной группы по вопросам обороны Украины (UDCG).

В частности 5 млн евро пойдут коалиции по разминированию, 3 млн евро – коалиции по морской безопасности и еще 10 млн – коалиции дронов.

Остальные 10 млн евро, как сообщили шведские чиновники, пойдут в фонд НАТО для Украины, целью которого также является закупка медицинского и военно-учебного оборудования, поддержка укрепления и модернизации оборонных и безопасностных украинских учреждений.

"Мы продолжаем поддерживать Украину и будем это делать, пока потребуется. Шведская поддержка будет постепенно развиваться в направлении закупки нового оборудования в промышленности для пожертвований Украине. Через эти выплаты в фонды мы можем укрепить оборону Украины с помощью беспилотников, разминирование и укрепление способностей украинского флота", – сказал министр обороны Швеции Пол Йонсон.

14 марта в шведском правительстве сообщили, что поддержали чешскую инициативу и готовы выделить 30 млн евро на закупку артснарядов для Украины.

22 апреля министр обороны Швеции сказал, что его страна рассматривает возможность предоставления Украине дополнительных систем ПВО Patriot.

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